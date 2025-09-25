鈴木ふみ奈、セクシーすぎる水着で写真集発売告知 | RBB TODAY

鈴木ふみ奈、花びら水着で美ボディ見せつけ！デビュー15周年写真集の表紙公開 | RBB TODAY
鈴木ふみ奈のデビュー15周年記念写真集『GRACE』がベトナムで撮影され、セクシーな衣装や限定特典が話題となっている。
鈴木ふみ奈が24日、自身のインスタグラムを更新し、セクシーすぎる水着で写真集発売の告知を投稿した。今年でデビュー15周を迎えた鈴木は、それを記念した写真集『GRACE』（日之出出版）が25日に発売されている。
公開された写真では、大胆に3ヶ所カットアウトされたターコイズブルーの水着をまとい、両手を頭の上に組んでニコッと微笑みながらカメラを見つめる姿を披露。さらに同じ水着で景色が一望できるビルの様子と収めた一枚も投稿。バルコニーの端に立ち、両手を添えているショットになっている。写真に添えられたコメントには、「いよいよ明日☺︎新作写真集発売」と綴り、発売への期待感を表した。
この投稿を見たファンからは、「いよいよ明日ですね！写真集楽しみにしてます」「必ず買います」「いよいよやな。イベント時に受け取りたいな」「ホント綺麗で素敵ですよ」などの声が寄せられている。
【電子版だけの特典カット付き】鈴木ふみ奈 写真集 GRACE SUNNY GIRL Extra01 (2025-09-25) [雑誌]
￥3,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
