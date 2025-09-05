鈴木ふみ奈、花びら水着で美ボディ見せつけ！デビュー15周年写真集の表紙公開 | RBB TODAY

4日、鈴木ふみ奈が自身の公式インスタグラムを更新。25日に発売される新作写真集『GRACE』（日之出出版）の表紙を公開した。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

同作は、鈴木のデビュー15周年を記念した記念写真集。撮影は東南アジア屈指のリゾート地・ベトナムのダナンと、世界遺産の街並みが残るホイアンで行われた。豊かな自然や異国情緒漂う街角を背景に、これまで以上に大胆な衣装とポージングに挑んだ。

この日、鈴木は花の形を模したレースのランジェリーを着用し、両腕を上げてカメラを見つめるセクシーな表紙カットを公開。投稿では「鈴木ふみ奈の新作写真集『GRACE』の表紙が公開されました セクシーでおしゃれな衣装がたっぷり詰まった1冊です」とコメントした。

さらに、各ネット書店ごとに“異なる限定トレカ”の4種類のカード写真をアップし、「ただいま先行予約受付中！ しかも各ネット書店ごとに“異なる限定トレカ”が付いてきます トレカは数量限定で無くなり次第終了…早い者勝ちです ぜひ推しの一枚をゲットしてください」と説明。この投稿にファンからは「必ず買います！」「セクシー」「尊い」「必ず買います！」といった声が寄せられている。