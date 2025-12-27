“伝説的ボクサー”モハメド・アリの名前が…MONSTA X・ジュホン、新ALトラックリストに注目！ | RBB TODAY

MONSTA Xのジュホンが新アルバムのトラックリストを公開し、カムバックへの期待感を高めた。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは最近、MONSTA Xの公式SNSを通じて、1月5日にリリース予定のジュホンの2ndミニアルバム『光（INSANITY）』のトラックリスト画像を公開した。

トラックリストのイメージは、まるでボクシングの試合スケジュール表を思わせる強烈なビジュアルで、一気に視線を奪った。

公開されたトラックリストによると、『光（INSANITY）』には、先行公開曲『Push（Feat. REI of IVE）』、タイトル曲『STING（Feat. Muhammad Ali）』をはじめ、『Gwang』『Fear』『Bite』『空に頭が届くまで（Feat. Tiger JK）』（原題）『NO BRAIN NO PAIN』まで、全7曲が収録されている。

特にタイトル曲『STING（Feat. Muhammad Ali）』には、伝説的ボクシング選手モハメド・アリの名前がフィーチャリングとして挙がり、好奇心を刺激する。

『STING』は今回のアルバムの物語全体を貫く中心軸となる楽曲で、ソロアーティスト“ジュホン”としてのアイデンティティを盛り込み、リスナーの期待に応える見通しだ。

また、豪華なフィーチャリング陣も大きな話題を集めている。Tiger JKが参加した『空に頭が届くまで』、そして22日に先行公開され多くの支持を集めているIVEのレイが参加した『Push』など、ジャンルを越えた強力なサポーターたちがジュホンのために力を合わせた。アルバム各所で披露される多彩な音楽的シナジーにも注目が集まる。

初のソロデビューアルバムで全曲プロデュースを務めたジュホンは、今回の2ndミニアルバムでも7曲すべての作詞・作曲に名を連ね、ラッパー、シンガー、プロデューサー、ディレクターとして拡張されたアーティスト性を凝縮して披露する予定だ。独自の感情表現と言語で築く世界観を広げていく新作に、ファンの期待は一段と高まっている。

なお、ジュホンは1月5日18時に2ndミニアルバム『光（INSANITY）』とタイトル曲『STING（Feat. Muhammad Ali）』をリリースし、本格的にカムバックする。

