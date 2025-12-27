【2025振り返り】K-POP初＆最多記録を次々更新…BLACKPINK、2年10カ月ぶりカムバックで見せた“K-POPクイーン”の貫禄 | RBB TODAY

さまざまな出来事があった2025年も残り数日。日本のみならず、お隣・韓国でも芸能界を中心に明るい話題から衝撃的な出来事まで、多種多様なニュースが駆け巡った。

2年10カ月の空白期間があったとしても、BLACKPINKの完全体の底力は揺るがなかった。

BLACKPINKが2年10カ月ぶりにリリースした新曲『JUMP』で、各国チャートの1位を快走している。リリースと同時にグローバル音楽チャートの頂点に立ち、K-POPグループとして初めて、そして最多の記録を次々と更新。止まらない上昇気流で、BLACKPINKの名声を改めて証明した。

BLACKPINKは7月11日、『JUMP』をリリースしカムバックした。ハードスタイルジャンルの同曲は、西部劇のワンシーンを思わせるギターリフの上に、メンバーそれぞれの個性あふれるボーカルが重なり、中毒性を高めた楽曲だ。特にエネルギーが爆発する強烈なサビのビートは、一度聴くと瞬時に引き込まれるほどで、高い評価を得ている。

『JUMP』は、BLACKPINKの大胆な音楽的変化が際立つ作品との評価も多い。これまで多数のヒット曲を手掛けてきたTEDDYと24をはじめ、海外の著名作家陣も制作に参加し、完成度をさらに高めた。BLACKPINKは大胆なジャンルへの挑戦で、音楽の幅を着実に広げている。

『JUMP』は2年10カ月ぶりに完全体で発表された新曲という点でも特別だった。4人のメンバーは完璧なシナジーを発揮し、グループのストーリーを完成させた。高陽（コヤン）で行われたコンサートで先行披露されたステージでは、爆発的な反応が寄せられた。

そして彼女たちは『JUMP』で、再び“BLACKPINK”という名前の重みと存在感を証明することに成功した。リリース直後、南米、ヨーロッパ、アジアなど計47地域のiTunesワールドワイドソングチャートで1位を獲得。世界的な人気を見せ、アメリカ（3位）、イギリス（4位）での強さも際立った。

さらにSpotifyデイリートップソング・グローバルチャートで1位を獲得し、“K-POPクイーン”の真価を発揮した。BLACKPINKは『Pink Venom』『Shut Down』に続き3曲目の首位獲得。K-POPグループとして初めて同チャートで1位を3曲保有する快挙を成し遂げた。Spotifyグローバル週間チャートでも1位を獲得し、K-POP初＆最多記録を更新。世界的な影響力を改めて示した。

“ユーチューブクイーン”としての存在感も健在だった。『JUMP』のミュージックビデオは公開と同時に「24時間で最も再生された動画」となり、その後8日連続でグローバルYouTubeデイリーチャート1位を維持。公開15日目の26日には再生回数1億回を突破し、通算49本目の1億回超え動画という記録を更新した。

特にBLACKPINKは『JUMP』で、米ビルボードメインチャート「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. U.S」チャートで揃って1位を獲得し、圧倒的な支持を証明した。これによりBLACKPINKは「Billboard Global 200」で3回目、「Billboard Global」で4回目の1位を獲得。両チャートでK-POPガールズグループ初＆最多記録を更新した。

また「Billboard Global 200」ではストリーミング1億2300万回を記録し、今年世界の女性アーティスト発表曲の中で最高数値を達成した。

新曲まで2年10カ月の空白があったが、BLACKPINKの底力は揺るがなかった。

現在、BLACKPINKは『JUMP』で初＆最多記録を更新しながら、16都市31公演にわたるワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR ‘DEADLINE’」を開催中。高陽を皮切りに、ロサンゼルス、シカゴ、トロント公演を成功裏に終え、今後はニューヨーク、パリ、ミラノ、バルセロナ、ロンドン、高雄、バンコク、ジャカルタ、ブラカン、シンガポール、東京、香港など、世界各地のスタジアム級会場を華やかに彩る予定だ。

