“鳥貴族秘伝の焼肉のたれ”使用のもちふわ触感バーガーが登場！10月1日より全メニューを刷新 | RBB TODAY

株式会社エターナルホスピタリティグループの子会社である株式会社鳥貴族西日本が運営する鳥貴バーガーは、10月1日より全メニューを刷新する。

看板メニューの焼鳥バーガーは、鳥貴族の名物「貴族焼」と同じく、秘伝のたれ・岩塩・旨みスパイスの3種類を使用。ジューシーかつやわらかな食感を楽しめるよう、お店で丁寧に仕込んだ国産もも肉を120g使用。じっくりと焼き上げた焼鳥に、ごま油と醤油で香ばしく炒めた相性抜群の白ネギを合わせている。バンズは焼鳥に合うように新たに開発を行い、北海道産小麦を使用したもちふわ触感の鳥貴バーガーオリジナルバンズを使用している。

鳥貴族で使用している焼鳥のたれを使用した焼鳥バーガーでは、秘伝の焼鳥用のたれは鶏をふんだんに使い、野菜・果物を一緒に煮込んだオリジナルだ。岩塩を使用した焼鳥バーガーでは、素材の旨味を引き出すため、厳選したこだわりの岩塩を使用している。もも肉の味わいを塩が引き締め、甘いネギが肉の旨みを引き立てる。

＜焼鳥バーガー 岩塩 YAKITORI BURGER Rocksalt＞￥500

スパイスを使用した焼鳥バーガーでは、オニオンとブラックペッパー数種類の香辛料をブレンドした、やみつきになるオリジナルスパイスを使用。焼鳥でも人気の高いスパイスをバーガーでも提供する。

＜焼鳥バーガー 旨みスパイス YAKITORI BURGER Spice＞￥500

その他、国産もも肉240gを使用したボリューム満点の「じゃんぼ焼鳥バーガー」や、鳥貴族の人気メニュー「トリキの唐揚」がバーガーになった「唐揚バーガー」も展開する。

＜じゃんぼ焼鳥バーガー JUMBO YAKITORI BURGER＞￥1000

＜唐揚南蛮バーガー FRIED CHICKEN NANBAN BURGER＞￥500

さらに、ご飯ものでは、鳥貴族で使用している秘伝のたれで焼き上げた焼鳥に、サニーレタス、トマトをご飯に乗せた「焼鳥丼」を提供。

＜焼鳥サラダライス YAKITORI SALAD RICE＞￥500

デザートでは、バニラアイスの上に鳥貴族でも大人気のチュロとホイップクリームをトッピングした「チュロアイス」を用意。ソースはチョコとストロベリーの2種類から選べる。

＜チュロパフェ チョコ／いちご CHURRO PARFAIT Chocolate/Strawberry＞￥500

いずれも提供開始日は2025年10月1日からとなっている。