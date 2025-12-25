 デニーズ、旬の国産いちごを使用したスイーツを発売！フルーツたっぷりのイタリアデザートも初登場 | RBB TODAY
デニーズ、旬の国産いちごを使用したスイーツを発売！フルーツたっぷりのイタリアデザートも初登場

あまおうのフルーツマチェドニアサンデー（税込1,969円）
  • あまおうのフルーツマチェドニアサンデー（税込1,969円）
  • デニーズ「いちごデザート」
  • あまおうのツリーサンデー（税込2,409円）
  • マチェドニアパンナコッタ～あまおう（税込814円）
  • フルーツマチェドニア～あまおう（税込649円）
  • あまおうのパルフェ（税込869円）
  • あまおうのちょこっとパルフェ（税込649円）
  • あまおうのタワーパンケーキ（税込1,969円）

　デニーズジャパンは2026年1月14日から、旬の国産いちごを使用した「いちごデザート」を全国のデニーズ店舗にて期間限定で販売する。

デニーズ「いちごデザート」

　今回はサンデーやパフェ、パンケーキ、デニッシュ、パンナコッタ、ドリンクまで、全11品の豊富なラインナップを取り揃えている。　同フェアでは国産いちごを使用し、約250店舗では福岡県産「あまおう」、約50店舗では栃木県産「とちあいか」を取り扱っている。

　今回、「フルーツマチェドニアサンデー」（税込1,969円）が初登場。「マチェドニア」とは、いちごやキウイ、オレンジなどのフルーツを食べやすくカットし、シトラス系のシロップと混ぜ合わせたイタリアのデザートだ。旬の国産いちごを主役に、色とりどりのフルーツを組み合わせ、フルーツの甘みと酸味が引き立つ、軽やかで華やかなサンデーに仕上げている。

　もう一つの看板商品である「あまおうのツリーサンデー」(税込2,409円)は真っ赤ないちごをツリーのように重ねた、存在感抜群のサンデー。フレッシュないちごを贅沢に使用した、いちごスイーツの決定版だ。甘酸っぱいソルベ、ふるふるとした食感のゼリー、なめらかなクリーム、風味豊かなソースと、いちごを使った素材がたっぷり入っている。クレームパティシエールやバニラアイスを組み合わせて、いちごの魅力をシンプルに引き出している。

あまおうのツリーサンデー（税込2,409円）

　「マチェドニアパンナコッタ～あまおう」(税込814円)は「パンナコッタ」に、イタリア版フルーツポンチ「マチェドニア」を添えた、上品な甘さのデザート。まろやかなパンナコッタと、爽やかなマチェドニアの絶妙なコンビネーションを楽しめる。

マチェドニアパンナコッタ～あまおう（税込814円）

　「あまおうのパルフェ」(税込869円)は、赤、白、ピンクに彩られた、見た目もキュートなパルフェ。フレッシュないちご、甘酸っぱいソルベ、なめらかなクリーム、ふるふるとした食感のゼリー、フルーティなソースと、いちごを使った素材をバラエティ豊かに盛り合わせている。

あまおうのパルフェ（税込869円）

　「あまおうのフルーツデニッシュ」(税込1,529円)は、旬のいちご、みずみずしいフルーツ、焼きたてデニッシュを一度に味わえるリッチなデザート。バターが香るデニッシュに、いちごやキウイフルーツ、オレンジなどを合わせて、彩りもあざやかに仕立てた。果肉感あふれるいちごソースが、フルーティな味わいを一層引き立てている。

あまおうのフルーツデニッシュ（税込1,529円）

　「あまおうのフレッシュ!」(税込704円)は、いちごの魅力をまるごとグラスに閉じ込めた、フレッシュなドリンク。オーダーごとにお店で手作りしているので、いちごのみずみずしさを存分に味わえる。いちごの濃厚な甘さと爽やかな香りに満たされる、贅沢な味わいを余すことなく堪能できる。

あまおうのフレッシュ!（税込704円）

《村上弥生》

