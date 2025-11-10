 僕が見たかった青空、7thシングルタイトルが決定！儚くも甘い青春を描いたジャケ写も公開 | RBB TODAY
僕が見たかった青空、7thシングルタイトルが決定！儚くも甘い青春を描いたジャケ写も公開

僕が見たかった青空『あれはフェアリー』初回盤Type-Aジャケット
  • 僕が見たかった青空『あれはフェアリー』通常盤ジャケット
　僕が見たかった青空が12月17日にリリースする7thシングルのタイトルが『あれはフェアリー』に決定した。

　同作は前作『視線のラブレター』から4か月ぶりとなる新曲で、タイトル曲を歌う青空組は11名の選抜メンバーで構成されている。メインメンバーは金澤亜美が担当する。同時に、【初回盤Type-A】、【初回盤Type-B】、【僕青LIVE盤】、【通常盤（CDのみ）】、【僕青イベント盤（mu-mo SHOP限定盤）】の全5形態と、先行配信のジャケット写真も公開された。ジャケットはいずれも雪がきらめく青空を背景に、儚くも甘い青春を描いたアートワークとなっている。

　また、11月14日21時には「あれはフェアリー」のMusic Videoが僕が見たかった青空公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定。配信当日の20時30分からは直前生配信が行われ、15日0時より先行配信がスタートする。

　僕が見たかった青空は現在、リリースを記念した全国個別握手会、オンライン個別お話し会、さらに初の試みとなる個別オンラインサイン会を開催中。「個別握手会&グループ握手会」や「僕青全国フリーライブ&握手会」も追加で開催が決定している。

　さらに、12月20日にはスペシャルイベント「僕青クリスマス2025」を東京・有明GYM-EXで開催。12月28日には東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて、過去最大規模のワンマンライブ「BOKUAO青春納め2025」を行う。チケットは現在オフィシャル先行受付中だ。


《アルファ村上》

