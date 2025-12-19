飲酒運転で「人生終わった」 “日本イベント”で復帰の元韓国アイドル美女　ファンに年末の挨拶 | RBB TODAY

アイドルグループAFTERSCHOOLの元メンバーで歌手・俳優のリジが、これまでとは一味違う雰囲気の近況を公開し、注目を集めている。

リジは12月17日、自身のインスタグラムを更新。写真1枚とともに、「2025年も、もうすぐ終わりですね。みなさん本当にお疲れさまでした」という短いメッセージを投稿した。

公開された写真には、ビーニーにフーディー、ダウンジャケットを合わせた冬の装いのリジの姿が収められている。冬らしいムードの中、カメラをまっすぐ見つめる落ち着いた表情が印象的だ。

とりわけ目を引くのは、くっきりとした顔立ちと、以前よりも深みを増した目元。アイドル時代とは異なる、成熟した美しさを漂わせており、ファンからは「冬のムードが完璧」「雰囲気が最高」「さらに美しくなった」といった声が相次いでいる。

リジは2010年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビューし、その後は女優としても活動してきた。しかし2021年、飲酒運転による追突事故を起こし、罰金1500万ウォン（約150万円）の判決を受け、活動を自粛していた。

以降、表立った芸能活動は控えているものの、SNSを通じて近況を発信しながらファンとの交流を継続。今年4月には東京で初のソロファンミーティングを開催するなど、徐々に活動の場を広げている。

