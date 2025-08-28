 STU48・池田裕楽＆徳永ゆうき、初デュエットのライブ映像を公開！ファン「異色の組み合わせなのにすごく自然」 | RBB TODAY
STU48・池田裕楽＆徳永ゆうき、初デュエットのライブ映像を公開！ファン「異色の組み合わせなのにすごく自然」

「STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～」©STU
STU48・池田裕楽、徳永ゆうきとデュエット楽曲初披露！“演歌歌手とアイドル”異色コラボ | RBB TODAY
画像
STU48と徳永ゆうきのデュエット曲「あの頃のBGM」が初披露され、好評を博した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/12/234826.html続きを読む »

『千鳥の鬼レンチャン』で話題のSTU48・池田裕楽、マツダスタジアムで国歌斉唱！ | RBB TODAY
画像
STU48池田裕楽が広島カープ戦で国歌斉唱し、堂々と歌い感動を呼んだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/16/233367.html続きを読む »

　28日、STU48の12thシングル『傷つくことが青春だ』に収録されているデュエット楽曲『あの頃のBGM』の初披露ライブ映像が公開された。

「STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～」©STU

　同楽曲は、STU48メンバーの池田裕楽と演歌歌手の徳永ゆうきによる異色のコラボレーション作品。8月11日の東京公演で初めて披露された際の映像がSTU48公式YouTubeチャンネルで視聴できる。

「STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～」©STU
「STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～」©STU

　池田と徳永の共通点は、フジテレビの人気番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）への出演経験。ただし番組での共演はなく、お互いが番組の放送越しに認め合う関係だった。STU48の12thシングル制作が進行する中、池田にデュエット楽曲を歌わせようという企画が進み、その相手として演歌界の若手実力者として高い評価を受けている徳永が指名された。

　最終的に完成した楽曲は、シティポップ調のサマーチューンという意外な仕上がり。初めてのアイドルレコーディングスタジオでの収録に最初はナーバスになっていた徳永だったが、ディレクターからコブシを活かしたテイクを勧められると、本来の透明感のある美声でスタジオの空気を一変させ、演歌とJ-POPが融合したハイブリッドな作品へと昇華させた。

「STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～」©STU

　8月11日の初披露では、登場から会場を沸かせ、STU48ファンの野太い「ゆうきコール」にも後押しされて記憶に残るパフォーマンスを披露。ファンからは「爽やかなハーモニーが最高」「異色の組み合わせなのにすごく自然」「青春の一日になった」といった声が寄せられ、演歌ファン・アイドルファンの垣根を越えて支持される好スタートとなった。

※STU48・池田裕楽＆徳永ゆうき『あの頃のBGM』初披露LIVE映像（STU48公式YouTubeチャンネル）


《アルファ村上》

