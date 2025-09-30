炎上中のミス東大候補がぴしゃり「慶應以上の学歴を持っていらっしゃるということで合っていますか？」 | RBB TODAY

「ミス東大2025」のファイナリスト・須賀ありささんの公式Xへの投稿が物議を醸している。

須賀さんは慶應義塾女子高等学校、慶應義塾大学法学部を卒業後、東京大学の大学院に進学。この経歴から、大学院生である須賀さんが学部生を主対象とする「ミス東大」に出場していることについて、「学歴ロンダリングではないか」「ズルい」などの指摘が上がっていた。当該投稿には、東京大学卒で台東区議会議員の木村佐知子氏や、同コンテストの出場者からも非難の声が上がった。

そうした中、須賀さんは26日にXを更新し、「学歴ロンダリングとコメントくださる方へ 慶應以上の学歴を持っていらっしゃるということで合っていますか？」と投稿し、批判に対して意見を述べた。この投稿には、「お腹立ちは良くわかりますが、相手にされないことをお勧めします。」「ロンダでも別にいいじゃん」といった声のほか、「煽るの好きだねー」「学歴ロンダリングであることに変わりありません」など、賛否さまざまな意見が寄せられている。

※ミス東大・須賀ありささんの投稿（須賀ありささんの公式Xより）