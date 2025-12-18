BABYMONSTER、「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像公開！緊張感漂う舞台裏に密着 | RBB TODAY

17日、BABYMONSTERの公式YouTubeチャンネルにて「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像が公開された。

同動画では、今年11月に開催された「2025 MAMA AWARDS」のパフォーマンスの舞台裏が収められている。初となる「MAMA」のステージを控え、メンバーは動線と立ち位置を入念に確認し、本番さながらのリハーサルを行った。公演当日は、コンディション管理と反復練習で緊張感をコントロールしながら集中力を高め、YGの先輩アーティストたちが築き上げてきた「MAMA」でのステージの重みを感じつつ、本番への準備を整えた。

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

本番のステージでは、「WE GO UP」と「DRIP」を披露し、カリスマ性とエネルギー溢れるパフォーマンスで会場を魅了。これに続く「ワールドワイドファンズチョイス」の受賞時には、MONSTIEZ（ファンダム名）へ深い感謝の意を伝えた。

翌日には、PHARITA、AHYEON、RORAの3名がNetflixアニメ『K-POPデーモンハンターズ』に登場するガールズグループ・ハントリックスに扮してスペシャルステージを披露。バックステージでは、メギ・カン監督、クリス・アペルハンス監督と対面し、サインや言葉を交わすなど交流を深めた。

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

ステージ本番では「What It Sounds Like」から「Golden」までを歌い上げた。ステージを終えたメンバーは、「皆さんの力になるステージになってほしい」と観客への思いを語った。

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

なお、BABYMONSTERは本日24時（19日0時）に2nd MINI ALBUM 『WE GO UP』の収録曲「SUPA DUPA LUV」のMVを公開する。現在は計6都市12公演にわたる「BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26」を開催中であるほか、25日にはSBS「SBS歌謡大典」への出演も予定されている。

※BABYMONSTER - 2025 MAMA AWARDS BEHIND