 BABYMONSTER、「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像公開！緊張感漂う舞台裏に密着 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓流・K-POP 記事

BABYMONSTER、「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像公開！緊張感漂う舞台裏に密着

エンタメ 韓流・K-POP
注目記事
BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
  • BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
  • BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
  • BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
  • BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
  • BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
  • BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
  • BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
  • BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

　17日、BABYMONSTERの公式YouTubeチャンネルにて「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像が公開された。


1ST WORLD TOUR IN JAPAN ~2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA~ (通常盤) (Blu-ray) - BABYMONSTER (特典なし)
￥5,441
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
WE GO UP
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　同動画では、今年11月に開催された「2025 MAMA AWARDS」のパフォーマンスの舞台裏が収められている。初となる「MAMA」のステージを控え、メンバーは動線と立ち位置を入念に確認し、本番さながらのリハーサルを行った。公演当日は、コンディション管理と反復練習で緊張感をコントロールしながら集中力を高め、YGの先輩アーティストたちが築き上げてきた「MAMA」でのステージの重みを感じつつ、本番への準備を整えた。

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

　本番のステージでは、「WE GO UP」と「DRIP」を披露し、カリスマ性とエネルギー溢れるパフォーマンスで会場を魅了。これに続く「ワールドワイドファンズチョイス」の受賞時には、MONSTIEZ（ファンダム名）へ深い感謝の意を伝えた。

　翌日には、PHARITA、AHYEON、RORAの3名がNetflixアニメ『K-POPデーモンハンターズ』に登場するガールズグループ・ハントリックスに扮してスペシャルステージを披露。バックステージでは、メギ・カン監督、クリス・アペルハンス監督と対面し、サインや言葉を交わすなど交流を深めた。

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

　ステージ本番では「What It Sounds Like」から「Golden」までを歌い上げた。ステージを終えたメンバーは、「皆さんの力になるステージになってほしい」と観客への思いを語った。

BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像
BABYMONSTER「2025 MAMA AWARDS」ビハインド映像

　なお、BABYMONSTERは本日24時（19日0時）に2nd MINI ALBUM 『WE GO UP』の収録曲「SUPA DUPA LUV」のMVを公開する。現在は計6都市12公演にわたる「BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26」を開催中であるほか、25日にはSBS「SBS歌謡大典」への出演も予定されている。

※BABYMONSTER - 2025 MAMA AWARDS BEHIND


BABYMONSTER、日本ファンコンツアーを成功裏に終了！10万人動員で“モンスター級”人気を証明 | RBB TODAY
画像
BABYMONSTERが、再び日本を熱狂させた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/08/240643.html続きを読む »

BABYMONSTER、2ndミニアルバム「WE GO UP」のビジュアル公開 | RBB TODAY
画像
BABYMONSTERの2ndミニアルバム「WE GO UP」のビジュアルが公開され、10月に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/25/237097.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

K-POP

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top