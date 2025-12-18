 乃木坂46、明日から開催の日本武道館公演で来場者全員に「金属探知機による検査」を実施 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

乃木坂46、明日から開催の日本武道館公演で来場者全員に「金属探知機による検査」を実施

エンタメ ブログ
注目記事
乃木坂46
  • 乃木坂46

　乃木坂46が17日、12月19日から21日まで日本武道館で開催される「40thSGアンダーライブ」公演の来場者全員に「手荷物検査」「金属探知機による検査」「本人確認」を実施すると発表した。


【Amazon.co.jp限定】My respect (完全生産限定盤) - 乃木坂46 (メガジャケ2枚組(完全生産限定盤ver.+オリジナルメガジャケ)付)
￥22,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
ビリヤニ (Type-A) - 乃木坂46 (特典なし)
￥1,639
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　発表では、「手荷物検査」「金属探知機による検査」の実施に伴い、入場に時間を要する可能性があるとしている。また、本人確認では、チケットに記載された氏名を確認できる本人確認書類の持参が必要だ。チケットに印字される氏名は申込時の登録情報であり、印字された本人以外は入場できない。

　今月14日には、HKT48劇場が入居する福岡市の施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」内で、HKT48の事務所スタッフが被害に遭う刺傷事件が発生し、17日に開催予定だった劇場公演の中止が発表されていた。今回の乃木坂46の発表に対し、Xでは「福岡のことを考えると特に安全確保は大事だね」「今、物騒だから仕方ないメンバーのため！」「金属探知機は更に重要になったね」といった声が寄せられている。


「HKT48劇場」入居施設でスタッフが刺傷......命に別状なし、メンバーは全員退避 | RBB TODAY
画像
HKT48劇場でスタッフが刺傷されるも命に別状なく、メンバーは全員安全に退避した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/15/240985.html?続きを読む »

久保史緒里、乃木坂46の紅白出場決定に複雑な思い「年末、私はもうグループにいない。寂しいよ」 | RBB TODAY
画像
卒業を控えた久保は紅白出場に複雑な思いを語り、寂しさとともに今後の予定を考えている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/21/239935.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top