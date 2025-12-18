乃木坂46、明日から開催の日本武道館公演で来場者全員に「金属探知機による検査」を実施 | RBB TODAY

乃木坂46が17日、12月19日から21日まで日本武道館で開催される「40thSGアンダーライブ」公演の来場者全員に「手荷物検査」「金属探知機による検査」「本人確認」を実施すると発表した。
発表では、「手荷物検査」「金属探知機による検査」の実施に伴い、入場に時間を要する可能性があるとしている。また、本人確認では、チケットに記載された氏名を確認できる本人確認書類の持参が必要だ。チケットに印字される氏名は申込時の登録情報であり、印字された本人以外は入場できない。
今月14日には、HKT48劇場が入居する福岡市の施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」内で、HKT48の事務所スタッフが被害に遭う刺傷事件が発生し、17日に開催予定だった劇場公演の中止が発表されていた。今回の乃木坂46の発表に対し、Xでは「福岡のことを考えると特に安全確保は大事だね」「今、物騒だから仕方ないメンバーのため！」「金属探知機は更に重要になったね」といった声が寄せられている。
