 私立恵比寿中学、聖地・恵比寿で和気あいあいと撮り下ろし！2026年カレンダーが発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

私立恵比寿中学、聖地・恵比寿で和気あいあいと撮り下ろし！2026年カレンダーが発売決定

エンタメ その他
注目記事
表紙『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
  • 表紙『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
  • 楽天ブックス特典カット『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
  • MAILIVIS特典カット①『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
  • MAILIVIS特典カット②『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
  • MAILIVIS特典カット③『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
  • SDP＋特典ソロカット全8種類の組み写『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
  • 特典カット組み写（全12種類）『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP

　2026年2月14日、『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』が発売される。今回は同作の発売に先立ち、表紙カット1種類と特典カット12種類が公開された。


DAYS 私立恵比寿中学 2019-2025 story ──ハッピーエンドとこれから
￥2,360
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
私立恵比寿中学 小林歌穂 卒業式「ぽ～EVER ―消えない落書き―」＆新体制始業式「GOLDEN EIGHT―new again―」 (Blu-ray) - 私立恵比寿中学 (特典なし)
￥11,070
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　結成17周年を迎えた私立恵比寿中学は、2025年にさいたまスーパーアリーナでグループ史上最多となる1万5000人を動員した。メジャー1stシングル「仮契約のシンデレラ」はリリースから13年の時を経てTikTok総再生回数13億回を突破し、大きな話題となっている。また11月からは東京、大阪、広島、福岡、愛知の5都市を巡る「秋の5都市キャラバンツアー」を開催し、2026年1月12日にはKアリーナ横浜での「新春大学芸会2026」を控えている。

　今回発売されるカレンダーのテーマは「私立恵比寿中学の終わらない放課後」だ。制服をモチーフとした衣装に身を包み、グループ名のゆかりの地でもある恵比寿でロケを敢行した。撮影は終始ゆるふわな和気あいあいとした雰囲気で進み、ふいにこぼれた笑顔もその場のあたたかい空気も余すことなく撮り下ろされた。原点の地だからこそ味わえる素の魅力にあふれ、“変わらないえびちゅうらしさ”が凝縮された一冊となっている。

楽天ブックス特典カット『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP

　公開された表紙カットには、公園を舞台に仲良く身を寄せ合う集合ショットを採用。メンバーそれぞれの着こなしや個性も楽しむことができる。特典カットは、2人きりの放課後で自分だけに見せてくれるような表情のソロカットや、同じ学校にいたら思わず目を奪われるほど輝く8人の姿を収めた青春集合カットなど超豪華な内容だ。どんな“推しのカタチ”にも応える充実したラインナップとなっている。

MAILIVIS特典カット①『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
MAILIVIS特典カット②『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
MAILIVIS特典カット③『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP

　価格は3,000円で、A5サイズの卓上紙ケース入り、15ページ両面印刷となる。購入者特典として、SDP+では生写真がソロカット8種類から好きなカット1枚、MAILIVISでは全3種類から好きなカット1枚が付く。

SDP＋特典ソロカット全8種類の組み写『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP
特典カット組み写（全12種類）『私立恵比寿中学オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP

　また、楽天ブックスでは期間限定で直筆サイン入りカレンダーの予約を受け付ける。受付期間は2025年12月18日18時から2026年1月5日23時59分まで。『単推し2冊セット』の予約で、「メンバー1名の直筆サイン入りカレンダー1冊」「サインなしカレンダー1冊」「オリジナルフォトカード(集合カット)」の3点が付く。


私立恵比寿中学が3年9か月ぶり「THE FIRST TAKE」登場！ 「仮契約のシンデレラ」を披露 | RBB TODAY
画像
私立恵比寿中学が「仮契約のシンデレラ」を歌唱する動画が、4月18日22時よりYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でプレミア公開される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/18/228403.html続きを読む »

私立恵比寿中学メンバー全員が新ビジュアルで登場！ 『B.L.T.』特別版の表紙解禁 | RBB TODAY
画像
私立恵比寿中学のメンバー9人が表紙を飾る『B.L.T.2025年4月号増刊 私立恵比寿中学特別版』（東京ニュース通信社）が、2月28日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/25/226755.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

私立恵比寿中学

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top