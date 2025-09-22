 櫻坂46 四期生、新楽曲『Alter ego』が9月26日配信決定！ | RBB TODAY
櫻坂46 四期生、新楽曲『Alter ego』が9月26日配信決定！

　9月26日、櫻坂46の新メンバー四期生による楽曲「Alter ego」が9月26日に配信リリースされる。

　櫻坂46四期生は2025年4月に加入が発表されると、一人ずつVlogという形でプロフィールや特技を披露し、大きな話題を呼びつづけた。また5月からはYouTubeにて四期生ドキュメンタリー「櫻坂46 四期生物語 ーいま、わたしたちに、できることー」と題して、全7話にかけて山中湖で行われた合宿を中心に、彼女たちの成長過程を追ったドキュメンタリー映像が公開。

　さらに6月に東京・有明アリーナにて開催された四期生による初のライブ「櫻坂46四期生 First Showcase」は全席即完、そして櫻坂46の全国ツアー「5th TOUR 2025 "Addiction"」では7月の東京ドーム公演とファイナルとなる京セラドーム大阪公演に出演し、四期生初の楽曲「死んだふり」の披露や10thシングル「I want tomorrow to come」のパフォーマンスに現役メンバーと参加するなど活躍を見せた。

　11月からは乃木坂46六期生、日向坂46五期生と共に3グループでのライブ公演「新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za」の開催も決定している。


《アルファ村上》

