TBS「レコ大」全出演者の歌唱曲発表！昨年レコード大賞を受賞したミセスは『ダーリン』を披露 | RBB TODAY

30日、午後5時30分から4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送する『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）の全出演アーティストの歌唱曲が発表された。

新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREETが『かわいいだけじゃだめですか?』、SHOW-WA & MATSURIが『僕らの口笛』、HANAが『Blue Jeans』、BOYNEXTDOORが『今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)』に決定した。

特別国際音楽賞のAdoは『愛して愛して愛して』と『唱』の2曲を、&TEAMは『Go in Blind (月狼)』を披露する。

『第67回 輝く!日本レコード大賞』出演アーティスト歌唱曲（C）TBS

特別賞の細川たかしは『北酒場』と『望郷じょんから』の2曲を、最優秀歌唱賞の山内惠介は『闇にご用心』を、日本作曲家協会選奨の天童よしみは『珍島物語』の歌唱を披露する。

『第67回 輝く!日本レコード大賞』出演アーティスト歌唱曲（C）TBS

優秀作品賞の10組は、ILLITが『Almond Chocolate』、M!LKが『イイじゃん』、FRUITS ZIPPERが『かがみ』、アイナ・ジ・エンドが『革命道中 - On The Way』、幾田りらが『恋風』、Mrs. GREEN APPLEが『ダーリン』、CANDY TUNEが『倍倍 FIGHT!』、新浜レオンが『Fun! Fun! Fun!』、純烈が『二人だけの秘密』、BE:FIRSTが『夢中』を歌唱する。

『第67回 輝く!日本レコード大賞』出演アーティスト歌唱曲（C）TBS

日本作曲家協会名曲顕彰の『舟唄』は島津亜矢による歌唱となる。

作曲賞・作詩賞・編曲賞、企画賞のステージ内容も発表された。作曲賞は工藤大輝・花村想太によるDa-iCE『ノンフィクションズ』、作詩賞は指原莉乃による＝LOVE『とくべチュ、して』。編曲賞（佐藤和豊）は、市川由紀乃『朧』と丘みどり『夜香蘭』が披露される。

企画賞では、AKB48に前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃が加わり『Oh my pumpkin!』『恋するフォーチュンクッキー』をパフォーマンス。さらに堺正章がRockon Social Clubと『プンスカピン！』、亀梨和也がRockon Social Clubと『亀の恩返し』に参加し、乃木坂46は『Same numbers』、TUBE×FRUITS ZIPPERは『ファミリー・サマー・バケーション』を披露する。

昨年放送した『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TVerとTBS FREEで12月17日昼12時から12月30日午後5時29分まで無料配信中だ。Mrs. GREEN APPLEの『ライラック』がレコード大賞を受賞、こっちのけんとが最優秀新人賞を受賞した。

新宿駅には12月22日から、優秀作品賞や新人賞、最優秀歌唱賞、特別国際音楽賞を受賞したアーティスト16組の熱唱ポスターが掲出されている。掲出場所は新宿駅の京王線とJRの連絡通路で、掲出期間は12月30日まで。また番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。