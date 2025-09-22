元ラストアイドル・西村歩乃果、ランジェリー姿でスレンダーボディ披露！ | RBB TODAY

西村歩乃果、Yシャツからランジェリーがちらり！ 「はだけた彼シャツ」誌面カット公開 | RBB TODAY
10月18日に発売された『SPA!デジタル写真集 西村歩乃果「はだけた彼シャツ」』（扶桑社）より、誌面カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/20/223890.html続きを読む »
元ラストアイドル・西村歩乃果のデジタル写真集が配信開始！60ページのストーリー性あるカットに注目 | RBB TODAY
15日、グラビアアイドルで秋元康プロデュースのアイドルグループ「ラストアイドル」の元メンバー・西村歩乃果のデジタル写真集「西村歩乃果 ゆらぎのなかで」の配信が開始された。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/16/215077.html続きを読む »
22日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、元ラストアイドルの西村歩乃果が登場している。
西村は神奈川県出身の30歳。ラストアイドル卒業後は「オオカミちゃんには騙されない」（Netflix）出演やYouTubeでの活動で話題を集める。現在はゲーミングチーム「UNLIMIT」の一員としても活躍している。
同号では7ページにわたるグラビアで「同棲感」をテーマに、近い距離感で彼女の魅力に迫っている。大人の雰囲気漂うネイビーのランジェリー姿で登場。艶やかに髪をかき上げながらカメラを見つめるショットや、ベッドの上で誘惑するようなスレンダーボディ輝くショットなどを披露。またインタビューではアイドル時代はNGにしていた「演技の仕事」に挑戦した理由、これからの展望を明かしている。