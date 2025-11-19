 宮本茉由、色気あふれるセクシーカット！“最初で最後のメモリアル写真集”が発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

宮本茉由、色気あふれるセクシーカット！“最初で最後のメモリアル写真集”が発売決定

エンタメ グラビア
注目記事
宮本茉由（撮影／中村和孝）
  • 宮本茉由（撮影／中村和孝）
  • 宮本茉由（撮影／中村和孝）
  • 宮本茉由（撮影／中村和孝）

　2026年1月21日、CanCam専属モデルから女優として活躍する宮本茉由の初写真集が小学館より発売される。

　2017年にCanCam専属モデルとなり、現在女優としても活躍中の宮本茉由。同作は今年30歳を迎えた彼女の等身大の魅力が詰まった、最初で最後のメモリアル写真集となっている。

宮本茉由（撮影／中村和孝）

　モデル時代から、聞き上手で甘え上手なフレンドリーなキャラクターでCanCamモデルたちを盛り上げてきた宮本。最近では、テレビ東京系ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』で悪女役を怪演するなど、新たな一面も見せている。今回の写真集のロケ地は、長野県の北アルプスの麓。雄大な山々や青く澄んだ湖、趣のある街並み。ノスタルジックな雰囲気が、彼女の"憂いを帯びた美しさ"を引き出した。

宮本茉由（撮影／中村和孝）

　男性が見ても女性が見ても、宮本と一緒に旅行しているような気分になれる同写真集。自然体なムードで佇む宮本がふとした瞬間に魅せる色っぽさにドキッとする。近寄りがたい美人に見えて、中身はふんわり親しみやすい、"一緒にお酒を飲みたい人NO.1"な宮本茉由を堪能できる。

　宮本茉由は「このお仕事をはじめて10年という節目に素敵な方たちと、とても思い出に残る作品を作ることができ感謝の気持ちでいっぱいです。今の思いを詰め込んだ初めての写真集。たくさんの方に届くとうれしいです」とコメントした。


榎原依那、“豊満バスト”あらわなランジェリー姿！2nd写真集タイトルが『I am Ina』に決定！ | RBB TODAY
画像
榎原依那は2nd写真集で限界を超えた多彩な姿をフィジーとシドニーで撮影し、表現の幅を広げた情熱作。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/18/239764.html続きを読む »

宮本茉由、”モダンで女性らしい”スタイルを体現！ レディースブランド「LAGUNAMOON」のカタログ第1弾 | RBB TODAY
画像
モデル・女優として活躍する宮本茉由を起用したレディースブランド「LAGUNAMOON(ラグナムーン)」のカタログ第1弾が、3月13日に公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/13/227129.html続きを読む »

Ｅｒｉｋａ　Ｈｅａｖｅｎｌｙ　１３０Ｐ超え特大ボリューム！　ＦＲＩＤＡＹデジタル写真集
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
FRIDAY GOLD グラビアムック 2025 Winter (講談社MOOK)
￥1,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【電子版だけの特典カット付き】鈴木ふみ奈 写真集 GRACE SUNNY GIRL Extra01 (2025-09-25) [雑誌]
￥3,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top