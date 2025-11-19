宮本茉由、色気あふれるセクシーカット！“最初で最後のメモリアル写真集”が発売決定 | RBB TODAY

2026年1月21日、CanCam専属モデルから女優として活躍する宮本茉由の初写真集が小学館より発売される。

2017年にCanCam専属モデルとなり、現在女優としても活躍中の宮本茉由。同作は今年30歳を迎えた彼女の等身大の魅力が詰まった、最初で最後のメモリアル写真集となっている。

宮本茉由（撮影／中村和孝）

モデル時代から、聞き上手で甘え上手なフレンドリーなキャラクターでCanCamモデルたちを盛り上げてきた宮本。最近では、テレビ東京系ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』で悪女役を怪演するなど、新たな一面も見せている。今回の写真集のロケ地は、長野県の北アルプスの麓。雄大な山々や青く澄んだ湖、趣のある街並み。ノスタルジックな雰囲気が、彼女の"憂いを帯びた美しさ"を引き出した。

宮本茉由（撮影／中村和孝）

男性が見ても女性が見ても、宮本と一緒に旅行しているような気分になれる同写真集。自然体なムードで佇む宮本がふとした瞬間に魅せる色っぽさにドキッとする。近寄りがたい美人に見えて、中身はふんわり親しみやすい、"一緒にお酒を飲みたい人NO.1"な宮本茉由を堪能できる。

宮本茉由は「このお仕事をはじめて10年という節目に素敵な方たちと、とても思い出に残る作品を作ることができ感謝の気持ちでいっぱいです。今の思いを詰め込んだ初めての写真集。たくさんの方に届くとうれしいです」とコメントした。