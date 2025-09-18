スピッツ、『ロビンソン』がMV再生回数2億回突破の快挙！アルバム『ハチミツ』の30周年記念盤も発売 | RBB TODAY

スピッツの代表曲『ロビンソン』のミュージックビデオがYouTube再生回数2億回を突破した。同曲は1995年4月5日にリリースされた11thシングル。YouTubeのスピッツ公式チャンネル“spitzclips”で2010年4月に公開された。90年代にリリースされた楽曲の中で、2億回再生は初の快挙となる。

『ロビンソン』ジャケット写真

さらにオリジナルリリースから30年となる9月17日、スピッツ6作目のオリジナルアルバム『ハチミツ』の30周年記念盤『ハチミツ 30th Anniversary Edition』がリリースされた。『ハチミツ』は『ロビンソン』や『涙がキラリ☆』『愛のことば』等が収録され、ミリオンセラーの大ヒットとなったアルバムだ。

『ハチミツ 30th Anniversary Edition』ジャケット写真

オリジナルアルバム収録の全11曲に加え、近年のライブヴァージョン4曲をボーナストラックに加えた全15曲をエミリー・ラザーによる最新リマスタリング音源で収録。CD・カセットテープ・アナログ盤の全3形態を限定生産で同時リリース。

CDには、HDリマスターされたMusic Video4曲に加え、リリース当時の『SPITZ JAMBOREE TOUR “TONGARI '95-'96”』他から貴重なライブ映像4曲を収録したBlu-rayが付属。さらに、ブックレットにはオリジナルアルバムには未使用だった秘蔵写真も掲載される。

1995年の発売から30周年を迎えたスピッツの名盤『ハチミツ』。世代を超えて愛され続ける代表曲『ロビンソン』とともに、色褪せない魅力に再び注目が集まっている。