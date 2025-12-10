 平手友梨奈、ソロ初ライブを収録したBlu-ray＆DVD が2026年2月に発売決定！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

平手友梨奈、ソロ初ライブを収録したBlu-ray＆DVD が2026年2月に発売決定！

エンタメ 音楽
注目記事
平手友梨奈『1st LIVE “零”』
  • 平手友梨奈『1st LIVE “零”』
  • 平手友梨奈

　2026年2月4日に平手友梨奈のソロ初のLIVE Blu-ray＆DVDソロ初のLIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』が発売される。今回、ジャケット写真が公開された。


ザ・ファブル　殺さない殺し屋
￥300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
I'm human
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　同作品は2025年8月21日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催された、自身初のワンマンライブ「平手友梨奈 1st LIVE “零”」のライブ映像作品。ソロ初のLIVE Blu-ray＆DVDとして、ライブ本編映像の他、リハーサルなどの舞台裏をフィーチャーしたドキュメンタリー映像も収録している。また、ライブ写真のフォトブック60Pとフォトカード（5種の内1枚ランダム封入）も付属している。

平手友梨奈

平手友梨奈、ソロ初カレンダー発売決定！“少女”から“大人の女性”に移ろう頃の感情を表現 | RBB TODAY
画像
平手友梨奈のソロ初カレンダー「SLEEPING DANCER」が12月29日発売で、数量限定予約受付は11月17日から。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/17/239688.html続きを読む »

平手友梨奈、『VOGUE GIRL』に登場！エッジの効いたスタイルで反骨精神表現 | RBB TODAY
画像
平手友梨奈が、ウェブマガジン『VOGUE GIRL』（コンデナスト・ジャパン）のクローズアップ連載企画「GIRL OF THE MONTH」に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/10/01/192507.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_2WFCC89K続きを読む »

平手友梨奈を長澤まさみ、阿部寛らが絶賛！「すごく運動神経がいい!」「監督の目が変わった」 | RBB TODAY
画像
阿部寛、長澤まさみ、髙橋海人(King & Prince)、平手友梨奈、南沙良、加藤清史郎、及川光博ほかが14日、都内で行われた日曜劇場『ドラゴン桜』(TBS系)制作発表会見に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/04/15/187895.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top