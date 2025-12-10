平手友梨奈、ソロ初ライブを収録したBlu-ray＆DVD が2026年2月に発売決定！ | RBB TODAY

2026年2月4日に平手友梨奈のソロ初のLIVE Blu-ray＆DVDソロ初のLIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』が発売される。今回、ジャケット写真が公開された。

同作品は2025年8月21日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催された、自身初のワンマンライブ「平手友梨奈 1st LIVE “零”」のライブ映像作品。ソロ初のLIVE Blu-ray＆DVDとして、ライブ本編映像の他、リハーサルなどの舞台裏をフィーチャーしたドキュメンタリー映像も収録している。また、ライブ写真のフォトブック60Pとフォトカード（5種の内1枚ランダム封入）も付属している。