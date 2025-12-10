平手友梨奈、ソロ初ライブを収録したBlu-ray＆DVD が2026年2月に発売決定！ | RBB TODAY

2026年2月4日に平手友梨奈のソロ初のLIVE Blu-ray＆DVDソロ初のLIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』が発売される。今回、ジャケット写真が公開された。
同作品は2025年8月21日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催された、自身初のワンマンライブ「平手友梨奈 1st LIVE “零”」のライブ映像作品。ソロ初のLIVE Blu-ray＆DVDとして、ライブ本編映像の他、リハーサルなどの舞台裏をフィーチャーしたドキュメンタリー映像も収録している。また、ライブ写真のフォトブック60Pとフォトカード（5種の内1枚ランダム封入）も付属している。
平手友梨奈、ソロ初カレンダー発売決定！“少女”から“大人の女性”に移ろう頃の感情を表現 | RBB TODAY
平手友梨奈のソロ初カレンダー「SLEEPING DANCER」が12月29日発売で、数量限定予約受付は11月17日から。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/17/239688.html続きを読む »
平手友梨奈、『VOGUE GIRL』に登場！エッジの効いたスタイルで反骨精神表現 | RBB TODAY
平手友梨奈が、ウェブマガジン『VOGUE GIRL』（コンデナスト・ジャパン）のクローズアップ連載企画「GIRL OF THE MONTH」に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/10/01/192507.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_2WFCC89K続きを読む »