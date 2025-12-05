のん、ふわもこストールのカレンダーオフショに反響！「疲れが吹っ飛びました感謝」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが4日、アメーバオフィシャルブログを更新。ふわもこストールを合わせたコートスタイルの“2025カレンダーオフショット”を公開し、ファンの心を温めた。

のん（写真はのんの公式ブログから）

この日、「師走は」と題して投稿したのんは、「12月が始まりましたね」と切り出し、淡い日差しの屋外で撮影された冬コーデを披露。やわらかなクリーム色のロングストールを無造作に巻き、黒のロングコートに淡色ニットを重ねた暖かなレイヤードで登場した。静かなまなざしでカメラを捉えるカットから、ふっと口元がほころぶ柔らかな笑み、そして“くしゅっ”と愛らしい表情まで、多彩なムードを収めたショットが並ぶ。

最後は「楽しく過ごそう～」とメッセージを添えて締めくくり、年の瀬に向けて穏やかなエールを届けた。

コメント欄には「かわいい。。疲れが吹っ飛びました感謝。。」「凄くカワイイ」「笑顔が良い」「可愛らしい」「素敵なカレンダー」「あったそうなマフラーののんを見ると、すごくほっこりする」「朝なのかな？ちょっとネムそうな表情がとても自然でカワイイ」「めっちゃ寒くなった日に極上の笑顔とモフマフラーのお写真、本当に本当にありがとう」などの声が寄せられている。