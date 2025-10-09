渡辺満里奈がデビュー39年報告！デビュー当時のジャケ写公開 | RBB TODAY

8日、元おニャン子クラブでタレントの渡辺満里奈が、自身のX公式を更新し、デビューから39年を迎えたことを報告した。
渡辺は、1970年生まれ。1986年におニャン子クラブのメンバーとして活動を開始し、同年10月8日にソロデビュー曲『深呼吸して』を発売。以降は歌手・タレントとしてテレビやラジオ、執筆など幅広く活躍し、2005年にお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と結婚。2007年に第1子長男、2010年に第2子長女を出産している。
この日、渡辺はデビュー曲『深呼吸して』のジャケット写真を投稿し、「1986年10月8日デビューして、本日39年を迎えました！！！」とファンに報告。続けて「いつも応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします」と感謝の言葉を綴った。
この投稿には、ファンから「これからもマイペースでお願いします」「当時からの応援組ですが、いまも青春されておられるように感じております。いつまでもお美しく、ご健康でおられますように」「ずっと憧れのかわいいお姉さんでいてください」など、祝福や応援の温かいメッセージが寄せられている。
※渡辺満里奈デビュー39周年を報告した投稿（渡辺満里奈の公式Xより）
