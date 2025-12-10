 名倉潤、18歳の息子からの“サプライズ手紙”に号泣！妻・渡辺満里奈「手紙なんて泣いちゃうよね」 | RBB TODAY
名倉潤、18歳の息子からの“サプライズ手紙”に号泣！妻・渡辺満里奈「手紙なんて泣いちゃうよね」

名倉潤（写真は渡辺満里奈の公式ブログから）
　タレントの渡辺満里奈が9日、アメーバオフィシャルブログを更新。18歳を迎えた長男の誕生日を家族で祝ったことを報告し、息子からのサプライズ手紙に夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が涙する様子を写真で公開した。


　「誕生会」と題した投稿では、“18”のゴールドバルーンや装飾で彩られた会場写真とともに、「これから誕生会　成人って！」と心境をひと言。続く「誕生会 2」では、息子からの手紙を受け取った名倉が目元をタオルで押さえる“号泣ショット”を掲載し、「手紙なんて泣いちゃうよね」と家族の温かな時間を伝えた。

（写真は渡辺満里奈の公式ブログから）

　投稿には、「おぉ、息子くん！成人誕生日おめでとう」「手紙とか泣く～」「父親冥利に尽きますね」「２年後、男同士サシでお酒を飲むのも楽しみですね」など、祝福と共感の声が相次いでいる。

　渡辺と名倉は2005年5月に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生している。


《アルファ村上》

