のん、“ふさふさ”パンツの斬新コーデにファン悶絶 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが7日までにアメーバオフィシャルブログを更新。都内で行われた「TikTokトレンド大賞2025」授賞式でプレゼンターを務めたことを報告し、イベント後に撮影したモードなオフショットを公開した。

ブログ「トレンド」では、「本日は、TikTokトレンド大賞2025受賞式にてプレゼンターを務めさせていただきました。受賞された皆様、おめでとうございます！！」とコメント。立体フォルムのブラックトップスに、羽が舞うような質感のホワイトパンツを合わせた大胆コーデで登場。タイトにまとめたウェットヘア、深みのあるリップ、ボリュームチェーンのネックレスが、ミニマルかつエッジィなムードを引き立てている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

壁にもたれて視線を落とす一枚から、カメラを射抜く凛とした表情、無邪気な笑顔まで、表情違いのショットを多数披露。強さと柔らかさを併せ持つ“のん流モード”が際立つ仕上がりだ。

のん（写真はのんの公式ブログから）

コメント欄には「もこもこのん」「のんちゃんがプレゼンターで最高」「斬新ファッション」「何億回言っても足りないぐらい可愛い」「足元まで”ふさふさ“なのがかわいい」など、称賛の声が相次いでいる。