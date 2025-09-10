 日向坂46・河田陽菜、2nd写真集が発売決定！水着やランジェリー姿も収録 | RBB TODAY
日向坂46・河田陽菜、2nd写真集が発売決定！水着やランジェリー姿も収録

日向坂46・河田陽菜『2nd写真集（タイトル未定）』（C）竹書房
　11月11日、竹書房より日向坂46・河田陽菜の『2nd写真集（タイトル未定）』が発売される。同作の撮影はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の街並みを舞台に、河田の無防備な笑顔やリラックスした表情、大人びた表情まで等身大の姿を収録している。

日向坂46・河田陽菜『2nd写真集（タイトル未定）』（C）竹書房

　写真集では、世界最古の遊園地とされるバッケンでの撮影や、ご当地ビールを楽しむ姿、プリンセスに変身したシーンなどを収録。デザインの街ならではのスタイリッシュなビーチやプールでの水着カットにも挑戦している。　

　さらに、ロマンティックなシチュエーションから親しみを感じさせる空気感まで、異なるテンションで見せるランジェリーシーンも掲載。デビュー8周年を迎えた現在の心境を語るロングインタビューも特別収録されている。

日向坂46・河田陽菜『2nd写真集（タイトル未定）』（C）竹書房

　河田は「本当にありのままの私を切り取っていただきました。人生の中で大きなできごとになりました。そもそも海外旅行にあまり興味がなかった私ですが、デンマークの街並みがどこもとても素敵で、スタッフのみなさんも現地のみなさんも本当にあったかくて。撮影中はほぼ旅をしているような気分で、撮影が終わったときには寂しくなるくらい楽しい時間を過ごすことができました。この写真集にはそんな私の心からの笑顔がたくさん詰まっています。アイドル人生の中でくだけすぎる瞬間ってあまりないと思うんですけど、自分でも驚くくらい心を許してカメラの前で過ごすことができたので、今まで見たことのないような『河田陽菜』をお披露目できているはず。私と一緒に北欧を旅している気分で、そばにおいていただけたらうれしいです」とコメントしている。


《アルファ村上》

