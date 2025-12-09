 葵成美、浴衣はだけてランジェリー姿に！初の和風グラビアに挑戦 | RBB TODAY
葵成美、浴衣はだけてランジェリー姿に！初の和風グラビアに挑戦

葵成美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫
  • 葵成美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

　9日に発売された『週刊FLASH』（光文社）で、ミスFLASH2025の卒業グラビア第2弾として、葵成美が登場している。 　


　葵自身の提案により、初めてとなる和風グラビアを披露。「今年はプライベートで浴衣を着られなかったので、着られてよかったです」と語る通り、可憐な浴衣姿とFカップのプロポーションが掲載されている。 　

　今回公開されたのは、緑あふれる庭園をバックに、縁側で撮影されたカット。エンジ色に花柄があしらわれたレースのランジェリーを身に纏い、はだけた浴衣から白肌をのぞかせている。髪に飾った紫の花とアンニュイな表情が、しっとりとした和の情緒と大人の色香を際立たせている。 　

　葵は三重県出身の25歳。身長155センチ、スリーサイズはB83(F)W55H85。2021年にレースクイーンデビュー。2022年にはSUPER GTのレースクイーンとなり、日本レースクイーン大賞新人部門で「東京中日スポーツ新人賞」を受賞した。2023年からは西口プロレスのリングガールとしても活躍している。


ミスFLASH2025・葵成美、宮古島のビーチで“砂付き”Fカップボディ！ | RBB TODAY
画像
先日発表されたミスFLASH2025グランプリのソログラビア第1弾として、葵成美が『週刊FLASH』最新号（光文社）に登場。Fカップボディでグラビアを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/21/226023.html続きを読む »

ミスFLASH2025、デジタル写真集4冊同時発売！ 個性みなぎる“グラビア界の逸材たち”に注目 | RBB TODAY
画像
ミスFLASH2025グランプリの葵成美、丸山りさ、MAHOと、同スペシャル賞の鳥海かうの4人が、30日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/30/229069.html続きを読む »
《アルファ村上》

