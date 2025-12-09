葵成美、浴衣はだけてランジェリー姿に！初の和風グラビアに挑戦 | RBB TODAY

9日に発売された『週刊FLASH』（光文社）で、ミスFLASH2025の卒業グラビア第2弾として、葵成美が登場している。

葵自身の提案により、初めてとなる和風グラビアを披露。「今年はプライベートで浴衣を着られなかったので、着られてよかったです」と語る通り、可憐な浴衣姿とFカップのプロポーションが掲載されている。

今回公開されたのは、緑あふれる庭園をバックに、縁側で撮影されたカット。エンジ色に花柄があしらわれたレースのランジェリーを身に纏い、はだけた浴衣から白肌をのぞかせている。髪に飾った紫の花とアンニュイな表情が、しっとりとした和の情緒と大人の色香を際立たせている。

葵は三重県出身の25歳。身長155センチ、スリーサイズはB83(F)W55H85。2021年にレースクイーンデビュー。2022年にはSUPER GTのレースクイーンとなり、日本レースクイーン大賞新人部門で「東京中日スポーツ新人賞」を受賞した。2023年からは西口プロレスのリングガールとしても活躍している。