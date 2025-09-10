ケンタッキー、「にんにく醤油チキン」が復活！“追いにんにく”が楽しめる限定ソースも | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のKFC店舗で「にんにく醤油チキン」を9月17日から数量限定で販売する。

「にんにく醤油チキン」は、相性抜群の組み合わせ「にんにく×醤油」の香ばしい風味が魅力だ。KFCならではのサクサク衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油の旨みが絡み合い、食欲をそそる。さらに、唐辛子のピリッとした辛みと胡麻の香ばしさがアクセントとなり、奥行きのある味わいが口の中いっぱいに広がる。

「追いにんにくセット」…1,000円〔にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)、にんにく醤油マヨ〕

今年はこのチキンに合わせて、別添ソース「にんにく醤油マヨ」が新登場。ガツンと香るにんにくと、濃厚マヨのまろやかさが、やみつきになるおいしさだ。お好みに合わせて量を調整できるので、少しかければ程よいアクセントに、たっぷりかければ「追いにんにく」のガツンとした満足感を存分に味わえる。

「にんにく醤油チキン」…330円

「にんにく醤油マヨ」…30円

商品は「にんにく醤油チキン」330円、「食べくらべセット」980円、「食べくらべ4ピースパック」1490円、「食べくらべ6ピースパック」2240円、「にんにく醤油マヨ」30円、「追いにんにくセット」1000円で展開する。販売期間は2025年9月17日からで、数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。全国のKFC店舗で販売するが、一部店舗では取り扱いがない場合がある。