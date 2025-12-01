ケンタッキー、毎月28日限定の「とりの日パック」をリニューアル！「ナゲット」5ピース追加で通常価格より470円おトク | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で毎月28日限定で販売している「とりの日パック」の商品内容を12月28日からリニューアルする。

「とりの日パック」…1,250円(単品積上げ価格1,720円)〔オリジナルチキン4ピース、ナゲット5ピース〕

KFCでは「にわ(28)とり」の語呂合わせにちなみ、毎月28日を"とりの日"とし、「オリジナルチキン」をお得に楽しめる「とりの日パック」を販売している。今回、「オリジナルチキン」4ピースに、一口サイズで手軽につまめる「ナゲット」5ピースを加えた内容にリニューアルする。

リニューアルした「とりの日パック」は、「オリジナルチキン」4ピースと「ナゲット」5ピースを組み合わせた。通常価格より470円もお得に楽しめる。

また、「とりの日パック」を購入した人には、「ポテト(S)」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー(S)」などの人気サイドメニューを、お得な価格で追加注文できる。「とりの日パック」購入者は、これらのサイドメニューを各2個390円を注文可能だ。「とりの日パック」は1250円(単品積上げ価格1720円)で、全国のKFC店舗で販売される。一部店舗では取り扱いがない場合があり、デリバリーは対象外となる。