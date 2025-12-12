バラエティ豊かなピザと1,000円オフクーポンが付いてくる！ピザハット、15日よりおトクな「福袋セット」販売 | RBB TODAY

ピザハットが年末年始向けの「福袋セット」を2025年12月15日（月）から2026年1月4日（日）までの期間限定で販売する。

商品ラインナップ（価格は税込）は「福袋サイドセット」「福袋パーティセット」「福袋トリプルセット」の3種類。福袋サイドセットは「冬のプレミアム4（チージーロール M）」と「ダブルチキンコンボ」に、オリジナルトートバッグと1,000円OFFクーポンが付いて、価格は持ち帰り5,000円、配達5,960円。

福袋サイドセット

福袋パーティセットは「冬のプレミアム4（チージーロール M）」に「ピザハット・ベスト4（ハンドトス M）」と「ダブルチキンコンボ」を組み合わせ、同じくトートバッグと1,000円OFFクーポンが付属し、持ち帰り5,960円、配達7,700円となる。

福袋パーティセット

福袋トリプルセットは「冬のプレミアム4（チージーロール M）」「ピザハット・ベスト4（ハンドトス M）」「ピザハット・マルゲリータ（ハンドトス M）」の3枚に、「ダブルチキンコンボ」と「もちっと！ハニーフォカッチャ」を加え、トートバッグと1,000円OFFクーポンを同梱。価格は持ち帰り7,320円、配達9,400円。

対象の年末年始セットに追加料金（+1,000円）でアップグレードでき、オリジナルトートバッグと次回注文で使える1,000円OFFクーポンが付く。クーポンは3,000円以上の注文で利用可能で、有効期間は2026年1月12日（月）～3月31日（火）。ピザハットオンライン（公式サイト・公式アプリ）での注文が対象となり、提携サービス（出前館など）では利用できないとしている。配達・持ち帰りのいずれでも使えるが、利用条件や対象外店舗がある。

福袋セットは、いずれもピザはMサイズ限定。全国のピザハット店舗（一部除く）で販売し、店舗により配達に対応していない場合がある。

また同社は、福袋セット購入者を対象に抽選で10名へ「ピザハットオンラインギフト」10,000円分を進呈するキャンペーンも実施する。応募は1回の注文につき1口で、期間中は複数回の購入・応募が可能。公式サイト・公式アプリでログインして注文し、受け渡し完了、メール配信の受け取り許可などの条件を満たす必要がある。当選連絡は2026年1月中旬～2月上旬頃、当選者にメールで案内するとしている。