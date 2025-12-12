ILLIT、日本2ndシングル『Sunday Morning』リリース決定！“恋の朝”の煌めきと切なさを表現 | RBB TODAY

2026年1月13日、ILLITが日本2作目となるデジタルシングル『Sunday Morning』を配信リリースすることが発表された。

同曲は2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマに起用される。12月12日に公開された同アニメの本PVでは、楽曲の一部を先行して聴くことができる。

『Sunday Morning』は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの楽曲だ。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような誰かに夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った「恋の朝」を歌う。制作にはTikTokでバイラルヒットを巻き起こした数々の楽曲を手掛ける2000年生まれのアーティスト、Mega Shinnosukeが参加。楽曲の一部を聴くだけでも心を掴まれる曲に仕上がっている。