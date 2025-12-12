 ILLIT、日本2ndシングル『Sunday Morning』リリース決定！“恋の朝”の煌めきと切なさを表現 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓流・K-POP 記事

ILLIT、日本2ndシングル『Sunday Morning』リリース決定！“恋の朝”の煌めきと切なさを表現

エンタメ 韓流・K-POP
注目記事
2nd Digital Single 『Sunday Morning』ジャケット写真(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
  • 2nd Digital Single 『Sunday Morning』ジャケット写真(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

　2026年1月13日、ILLITが日本2作目となるデジタルシングル『Sunday Morning』を配信リリースすることが発表された。


Almond Chocolate
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

Magnetic
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　同曲は2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマに起用される。12月12日に公開された同アニメの本PVでは、楽曲の一部を先行して聴くことができる。

　『Sunday Morning』は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの楽曲だ。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような誰かに夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った「恋の朝」を歌う。制作にはTikTokでバイラルヒットを巻き起こした数々の楽曲を手掛ける2000年生まれのアーティスト、Mega Shinnosukeが参加。楽曲の一部を聴くだけでも心を掴まれる曲に仕上がっている。


ILLIT、『HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY』表紙に登場！ホリデールックで放つ“ネオ・カワイイ”魅力 | RBB TODAY
画像
ILLIT（アイリット）がファッションメディアで、ホリデーシーズンを彩るロマンチックでありながらもクールな魅力を発揮した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/12/240866.html続きを読む »

ILLIT、日韓の年間チャートで存在感！Billboard JAPANで海外アーティスト唯一の快挙も | RBB TODAY
画像
ILLITが、韓国と日本の主要音源プラットフォームの年間チャートで強い存在感を放っている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/05/240523.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

K-POP

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top