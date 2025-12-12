人気TikToker・主人公（金丸紗希）、魅惑的なランジェリー姿で初表紙を飾る！ | RBB TODAY

11日に発売された『週刊ヤングジャンプ』（集英社）2026年2号の表紙・巻頭グラビアに、人気TikTokerの主人公こと金丸紗希が初登場している。

表紙では、透き通るようなミントグリーンのランジェリーを身にまとい、アンニュイながらも芯の強さを感じさせる視線を向けている。誌面では、青空の下、カラフルなビキニ姿で弾けるような笑顔を見せるカットや、夕日をバックにボルドーの水着に身を包み、大人の色気を漂わせるエモーショナルな一枚など、多面的な魅力が切り取られている。

（C）市川秀明／集英社

（C）市川秀明／集英社

念願の表紙抜擢を受け、主人公は「ずっと憧れていたヤングジャンプの表紙に立てたことが本当に夢のようです。応援してくださった皆様のおかげでここまで来られました。これからも表紙を何度も飾れるようなグラビアアイドルとして、SNSはもちろん、さまざまな活動に挑戦していきたいと思います。今回の撮影を通して、もっと自分を磨きたいという気持ちが強くなりました。引き続き応援していただけると嬉しいです。ヤンジャンの歴史に自分が載れたことを誇りに思います。初心を忘れずに頑張ります。いつか"常連表紙"と呼ばれる存在になれるよう努力し続けます」喜びと決意を語っている。