 ジューシーなチキンから野菜のポトフまで！大戸屋、本日より洋食フェア開始 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
ホーム ライフ グルメ 記事

ジューシーなチキンから野菜のポトフまで！大戸屋、本日より洋食フェア開始

ライフ グルメ
ほっこりあたたまる、チキンと野菜のやさしい和ポトフ　定食価格：1,380円（税込）
  • ほっこりあたたまる、チキンと野菜のやさしい和ポトフ　定食価格：1,380円（税込）
  • 大戸屋　冬期限定洋食フェア『冬のごちそう』
  • 炭火焼きチキンのマスタードクリームソース　定食価格：1,320円（税込）
  • 五穀米のライスコロッケ　単品価格：280円（税込）
  • 大戸屋の具沢山とん汁　単品： 380円（税込）

　大戸屋が冬期限定洋食フェア「冬のごちそう」を12月12日から全国の大戸屋ごはん処で開始する。


　メイン商品は「チキンと6種の野菜の和ポトフ~麦味噌ソース添え~」。鶏の旨みを引き出したスープで野菜とチキンを丁寧に煮込み、やさしい味わいに仕上げている。味変の麦味噌ソースでまろやかなコクが加わる。定食価格は税込1380円、単品価格は税込1290円となる。

　また、「炭火焼きチキンのマスタードクリームソース」も再登場する。炭火でじっくり焼き上げたジューシーなチキンに、隠し味にチーズを加えたクリーミーな粒マスタードソースをたっぷりとかけている。定食価格は税込1320円、単品価格は税込1230円だ。

　サイドメニューとして「五穀米のライスコロッケ」も用意。五穀ごはんとほうれん草、まろやかなチーズを包んだライスコロッケで、さっぱりとしたトマトソースを添えている。単品価格は税込280円となる。

　さらに、新商品として「大戸屋の具沢山とん汁」が12月12日から登場する。豚肉・にんじん・大根・里芋・ごぼう・こんにゃくが入った食べ応え抜群のとん汁だ。麦味噌とブレンド味噌を合わせることで、コク深くまろやかな味わいに仕上げている。定食の味噌汁からの変更はプラス310円、単品価格は税込380円となる。

　販売期間は2025年12月12日から2026年2月4日までを予定。なお「大戸屋の具沢山とん汁」は2026年3月12日まで販売予定だ。渋谷道玄坂店では上記商品の取り扱いがない。また一部店舗では「炭火焼きチキンのマスタードクリームソース」のみの販売となる。

《村上弥生》

