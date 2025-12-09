 ポケモンデザインのバレンタイン菓子が登場！ピカチュウからイーブイまで全9種類を販売 | RBB TODAY
ポケモンデザインのバレンタイン菓子が登場！ピカチュウからイーブイまで全9種類を販売

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
　ユーハイムが2026年のバレンタイン向けに「ユーハイム(ポケモン)」を発売し、12月22日12時からオンラインショップで先行予約を開始する。

ユーハイム（ポケモン）©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

　バレンタイン向けの商品は全9アイテム。ピカチュウやイーブイに加え、『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』よりチコリータ、ポカブ、ワニノコなども加わったポケモンたちが登場するパッケージで届ける。

　新商品のミルフィーユなど、素材の風味が活きたやさしい味の菓子を手に、ポケモンたちとおやつの時間を楽しめるラインナップだ。ミルフィーユ(9個入)は、サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユをデザイン缶に入れている。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる(ランダム封入)。

ミルフィーユ（9個入）税込1,944円　©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

　ミルフィーユ(5個入)は、サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユ。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる(ランダム封入)。

ミルフィーユ（5個入）税込864円　©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

　ビスケットアソート(110g入)は、素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れている。ピカチュウのかたちのビスケットもポイントだ。

　モンスターボールバウム(3個入)は、ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをチョコレートでコーティングしている。真ん中にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れてモンスターボールに見立てた一品だ。

モンスターボールバウム（3個入）税込1,944円　©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

　ミニチョコバウム(ミルク)(3個入)は、かわいらしいサイズのバウムクーヘンをミルクチョコレートでコーティングした。ゲンガーがデザインされたパッケージに入れて届ける。側面にはピカチュウも。

ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）税込648円　©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

　バウムシュピッツ(4個入)は、ジャムをサンドしたひとくちサイズのバウムクーヘンをチョコレートでコーティングした。内袋のデザインはイーブイのポーズ違い4種類(ランダム封入)。

バウムシュピッツ（4個入）税込864円　©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

　スティックバウム(6個入)は、ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしている。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類(ランダム封入)。

スティックバウム（6個入）税込1,512円　©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

　スティックバウム(4個入)は、ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしている。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類(ランダム封入)。

　クッキー(チョコ)は、カカオが香るさくさくのひとくちサイズのクッキーをメタモンのデザイン缶に入れている。個包装のデザインはメタモンのポーズ違い7種類(ランダム封入)。

クッキー（チョコ）税込1,296円　©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

　オンライン先行予約は特設サイトより(12月22日12時から開始)。オンラインショップ以外の取扱い店舗情報は、特設サイトにて。

