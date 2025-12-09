ポケモンデザインのバレンタイン菓子が登場！ピカチュウからイーブイまで全9種類を販売 | RBB TODAY

ユーハイムが2026年のバレンタイン向けに「ユーハイム(ポケモン)」を発売し、12月22日12時からオンラインショップで先行予約を開始する。
バレンタイン向けの商品は全9アイテム。ピカチュウやイーブイに加え、『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』よりチコリータ、ポカブ、ワニノコなども加わったポケモンたちが登場するパッケージで届ける。
新商品のミルフィーユなど、素材の風味が活きたやさしい味の菓子を手に、ポケモンたちとおやつの時間を楽しめるラインナップだ。ミルフィーユ(9個入)は、サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユをデザイン缶に入れている。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる(ランダム封入)。
ミルフィーユ(5個入)は、サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユ。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる(ランダム封入)。
ビスケットアソート(110g入)は、素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れている。ピカチュウのかたちのビスケットもポイントだ。
モンスターボールバウム(3個入)は、ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをチョコレートでコーティングしている。真ん中にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れてモンスターボールに見立てた一品だ。
ミニチョコバウム(ミルク)(3個入)は、かわいらしいサイズのバウムクーヘンをミルクチョコレートでコーティングした。ゲンガーがデザインされたパッケージに入れて届ける。側面にはピカチュウも。
バウムシュピッツ(4個入)は、ジャムをサンドしたひとくちサイズのバウムクーヘンをチョコレートでコーティングした。内袋のデザインはイーブイのポーズ違い4種類(ランダム封入)。
スティックバウム(6個入)は、ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしている。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類(ランダム封入)。
スティックバウム(4個入)は、ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしている。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類(ランダム封入)。
クッキー(チョコ)は、カカオが香るさくさくのひとくちサイズのクッキーをメタモンのデザイン缶に入れている。個包装のデザインはメタモンのポーズ違い7種類(ランダム封入)。
オンライン先行予約は特設サイトより(12月22日12時から開始)。オンラインショップ以外の取扱い店舗情報は、特設サイトにて。