ココイチ現役社員が“推しカレー”を紹介！店内飲食10%オフのパスポートが付いた公式ファンブックが発売 | RBB TODAY

株式会社壱番屋は、株式会社宝島社より公式ファンブック「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ!」を2026年1月17日に発売する。

「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！」（宝島社）（税込1,100円）

同書は2023年1月に発売された第1弾が反響を呼んだことから、第2弾の発売が決定した。限定付録として、期間中何度でも店内飲食の会計から10%オフとなる「SPECIALパスポート」が付いたココイチファン必見の一冊だ。

第2弾のファンブックは、最新のグランドメニューや現役社員による最強の"推しカレー&トッピング"総選挙、海外のココイチなどを紹介。さらに豪華著名人による「ココイチ愛」インタビューなど読み応えたっぷりの内容となっている。「ココイチ愛が止まらない!FAN STORY」では、ココイチアンバサダーの山田裕貴、櫻坂46井上梨名、日向坂46山下葉留花、レインボージャンボたかおらのインタビューを掲載。

また、「現役社員が選ぶ最強の"推しカレー&トッピング"総選挙」では、ココイチを知り尽くした現役社員にアンケートを実施。社員が選ぶ推しカレー&トッピングを大公開している。「ファン必食のご当地カレー」では、郷土料理やソウルフードを取り入れた店舗限定カレーを紹介。旅先でしか出会えないスペシャルメニューの一部を掲載している。

販売店は一部店舗を除く全国のカレーハウスCoCo壱番屋、パスタ・デ・ココ、全国の書店、ネット書店など。価格は税込1,100円。