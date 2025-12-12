青春ドラマの金字塔『ビバリーヒルズ高校白書／青春白書』が国内初配信！HDリマスター版が19日よりHuluで見放題決定 | RBB TODAY

12月19日より、動画配信サービスHuluが1990年代に世界的なブームを巻き起こした伝説のドラマ『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』全10シーズンをHDリマスター版で国内初配信する。

同作は通称「ビバヒル」として親しまれ、1990年にFOXで放送が始まると瞬く間に全世界で社会現象となり、全10シーズンにわたるロングランの人気作となった。19日はシーズン1から5を全話見放題で配信開始し、シーズン6から10も近日配信される。

今回の配信では286話に及ぶ全てのエピソードを配信。過去Huluで同作を配信していたが、権利の都合上配信できないエピソードもあった。しかし今回は全てのエピソードを配信し、さらに国内初となるHDリマスター版で届ける。

物語はミネソタからカリフォルニアへ転校してきた双子のブランドンとブレンダが、華やかな高校生活に飛び込むところから始まる。彼らが出会うディラン、ケリー、デビッドらは裕福でありながら複雑な家庭環境を抱え、学校には格差や偏見など社会問題の縮図も存在する。しかし仲間同士で支え合い、困難を乗り越えていく姿が多くの視聴者の共感を呼んだ。

さらに「ビバカジ」と呼ばれたファッション、音楽、LAの街並みなどの90年代を象徴するカルチャーが多くの若者の憧れとなり、スウェーデンでは1992年から1994年には新生児の名前に「ブランドン」と「ディラン」が急増するなど、世界各地で社会現象を巻き起こした。日本では主人公たちが高校生のシーズン1から3が「高校白書」、大学・社会人編のシーズン4から10が「青春白書」として親しまれている。

シーズン1から5は2025年12月19日から全話見放題配信、シーズン6から10は近日全話配信予定。

エピソード数は全286話で、内訳はシーズン1（22話）、シーズン2（28話）、シーズン3（29話）、シーズン4（31話）、シーズン5（31話）、シーズン6（31話）、シーズン7（31話）、シーズン8（30話）、シーズン9（26話）、シーズン10（27話）となる。

出演はジェイソン・プリーストリー、トリ・スペリング、ジェニー・ガース、ブライアン・オースティン・グリーン、アイアン・ジーリング、ジョー・E・タタ、ルーク・ペリー、ガブリエル・カーテリス、ジェームズ・エックハウス、キャロル・ポッター、シャナン・ドハーティーほか。