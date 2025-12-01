フレッシュネスバーガー、福袋を初の全店販売！食事券3,500円＆トートバック＆ブランケットが入って3,500円！ | RBB TODAY

フレッシュネスバーガーは、2025年12月26日からハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」全店で福袋「HAPPY BAG 2026」を販売する。

フレッシュネス【HAPPY BAG 2026】

福袋の価格は3500円で、オリジナルトートバッグ、オリジナルブランケット、フードチケット3500円分がセットになっている。オリジナルトートバッグはH200mm×W220mmのサイズで、ブランドカラーを取り入れたナチュラルなデザインだ。ちょっとした外出やオフィス使いにも適している。オリジナルブランケットはH700mm×W1000mmで、寒い季節に使える限定アイテムとなっている。

フレッシュネス【HAPPY BAG 2026】

フードチケットは700円券が5枚で合計3500円分が付属する。購入した店舗でのみ利用可能で、税込1000円以上の会計時に1枚使える。1回の会計で1枚のみ利用でき、モバイルオーダーやデリバリーでは使用できない。チケットの有効期限は2026年3月31日までだ。

昨年までは一部店舗のみで販売していたが、好評につき今回初めて全店での販売となった（球場、動物園、空港店舗・新宿6丁目店・千葉中央店・高田馬場店・元住吉店・東京ガーデンテラス紀尾井町店は販売対象外）。数量限定で、なくなり次第終了する。