元℃-ute・矢島舞美＆鈴木愛理、写真集と全集が電子化！“大人の女性”の魅力きわだつ | RBB TODAY

10日、ワニブックスから元℃-uteメンバーの矢島舞美写真集『瞬き』と鈴木愛理全集『永遠』が、電子書籍で配信開始される。

鈴木愛理全集 2010-2017『永遠』（C）ワニブックス

9月10日は「℃-uteの日」として知られており、このタイミングに合わせたリリースとなる。矢島舞美写真集『瞬き』は、元℃-uteリーダーの大人の女性としての魅力を、ハワイや都内近郊ロケで撮影した作品。一方、鈴木愛理全集『永遠』は、10年から7年間にわたってカメラマン・西田幸樹氏が撮影した写真集と雑誌『アップトゥボーイ』（ワニブックス）の厳選カットで構成されている。

電子版写真集は、DMM ブックス・楽天 Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの主要電子書店で購入可能となっている。