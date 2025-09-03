元℃-ute・矢島舞美＆鈴木愛理、写真集と全集が電子化！“大人の女性”の魅力きわだつ | RBB TODAY

鈴木愛理、デビュー20周年記念写真集発売決定！貴重なバスタイム先行カット公開 | RBB TODAY
歌手でモデル・鈴木愛理のデビュー20周年を記念した写真集『タイトル未定』（DONUTS）11月17日に発売されることが決定。合わせて泡に包まれたバスタイム中の先行カットが公開になった。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/09/29/202462.html続きを読む »
元゜C-ute・矢島舞美の写真集が電子化！本日2冊同時配信スタート | RBB TODAY
ワニブックスは、元゜C-ute・矢島舞美の写真集『矢島舞美写真館 2008-2010』（2010年出版）、『PURE EYES』（2014年出版）を電子版として配信スタートした。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/04/28/188273.html?from=image-page-title続きを読む »
10日、ワニブックスから元℃-uteメンバーの矢島舞美写真集『瞬き』と鈴木愛理全集『永遠』が、電子書籍で配信開始される。
9月10日は「℃-uteの日」として知られており、このタイミングに合わせたリリースとなる。矢島舞美写真集『瞬き』は、元℃-uteリーダーの大人の女性としての魅力を、ハワイや都内近郊ロケで撮影した作品。一方、鈴木愛理全集『永遠』は、10年から7年間にわたってカメラマン・西田幸樹氏が撮影した写真集と雑誌『アップトゥボーイ』（ワニブックス）の厳選カットで構成されている。
電子版写真集は、DMM ブックス・楽天 Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの主要電子書店で購入可能となっている。