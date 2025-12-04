“BOYNEXTDOORプロデューサー”ZICO、約8年ぶりの日本単独コンサート開催決定！ | RBB TODAY

アーティスト兼プロデューサーのZICOが、日本で約8年ぶりとなる単独コンサートを開催する。

12月4日正午、ZICOはグローバルファンプラットフォーム「Weverse」および公式SNSを通じて、日本単独コンサート「2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE」の開催を発表した。公演は2026年2月7日に東京・京王アリーナTOKYOで行われる。

今回の公演は、2018年の「ZICO “KING OF THE ZUNGLE” TOUR in Tokyo」以来、約8年ぶりに開催されるZICOの日本単独コンサートで、『SPOT!（feat. JENNIE）』『Any Song』『New thing (Prod. by ZICO) (Feat. Homies)』『Artist』『Okey Dokey』など、数々のヒット曲から厳選したセットリストで構成される予定だ。

（写真＝KOZエンターテインメント）ZICO

ZICOは昨年11月、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで単独コンサート『ZICO LIVE : JOIN THE PARADE』を成功裏に開催した。全2公演のチケットは販売開始10分で即完売を記録し、圧倒的な人気を証明した。ソロデビュー10周年を記念して行われた同公演では、これまでのディスコグラフィーを網羅した“パレード”のようなステージで大きな反響を呼んだ。名実ともに“ステージ職人”と称されるZICOだけに、今回の日本公演にも期待と注目が集まっている。

ZICOは今年、多方面で活躍した。BLACKPINK・ジェニーの『like JENNIE』の作詞・作曲に参加したほか、日本の有名アーティストm-floとのコラボ曲『EKO EKO』など、多数の楽曲を発表した。さらに、ZICOが総括プロデュースを務めるグループBOYNEXTDOORは、今年発売した全てのアルバムがミリオンセラーを達成し、プロデューサーとしての地位も揺るぎないものとなっている。

（記事提供＝OSEN）

■【話題】ZICO、驚きの“太っ腹エピソード”告白

■【注目】ZICOの婚期をタロット占い！結婚観にも言及

■【写真】ZICOがプロデュース、大人気のBOYNEXTDOORとは？