Jams Collection・水瀬さらら、ランジェリー姿で美ボディ魅せる！デジタル写真集が本日発売 | RBB TODAY

9月1日より、アイドルグループJams Collectionのメンバー・水瀬さららのデジタル限定写真集『全方位無敵彼女』（ワニブックス）がリリースされる。

デジタル写真集『全方位無敵彼女』(撮影:Takeo Dec.)

Jams Collectionは昨年、デビュー当初から掲げていた3年での日本武道館ライブを目標通りに開催し、今年6月には新メンバー2名が加わり勢いを増している。同グループのビジュアル最強メンバーとして注目される水瀬の最新作となる。

デジタル写真集『全方位無敵彼女』(撮影:Takeo Dec.)

デジタル写真集『全方位無敵彼女』(撮影:Takeo Dec.)

同作では、スカジャンとビキニを合わせたおしゃれなコーディネートや、休日のプライベート感あるリラックスした様子など、バラエティ豊かな衣装とともに等身大の彼女を収めた一作に。自然体でありながらも隙のない、水瀬の魅力を堪能できる内容となっている。

水瀬は「スカジャン着てグラビア撮影したのが初めての経験だったので新鮮でした！撮影中に一生分かわいいって言ってもらえて恐縮してしまいました（笑）」とコメントしている。