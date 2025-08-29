 趣里＆BE:FIRST・三山凌輝、結婚を発表！第一子妊娠も報告 | RBB TODAY
趣里＆BE:FIRST・三山凌輝、結婚を発表！第一子妊娠も報告

趣里【写真：竹内みちまろ】
　29日、女優の趣里が自身の公式インスタグラムを更新し、BE:FIRSTの三山凌輝と入籍していたことを報告。第一子を妊娠していることも明かした。

　投稿では、「いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は入籍していたことをお知らせいたします。２人の間に新しい命を授かることができました」と発表。続けて「何よりも無事に第一子が誕生してからお伝えしようと思ったのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と、発表のタイミングについて説明した。

　さらに「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と明かし、「これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております」と、新たな生活に向けた決意を表明。「温かく見守っていただけたら幸いです」と綴り、本日の日付を添えて直筆で『三山凌輝 趣里』と記し、投稿を締めくくった。

　三山凌輝をめぐっては、今年4月に「文春オンライン」で実業家のRちゃんこと大野茜里との婚約破棄トラブルが報じられていた。一連のトラブルの報道を受け所属事務所から独立し、7月からBE:FIRSTとしての活動を一時休止している。趣里は俳優・水谷豊と伊藤蘭の娘で、2023年から放送されたNHK朝ドラ「ブギウギ」でヒロインを務めた。

※趣里＆BE:FIRST・三山凌輝、結婚を発表！第一子妊娠も報告した投稿（趣里の公式インスタグラムより）


《アルファ村上》

