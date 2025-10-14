元モー娘。石田亜佑美、卒業写真集電子版が10月21日より配信決定！13年の現役生活の集大成 | RBB TODAY

21日より、モーニング娘。OG・石田亜佑美の写真集『Profile.7』（ワニブックス）の電子版が配信される。
同写真集は、石田の卒業に先立ち、昨年10月21日に書籍として発売されたもの。「横顔」をテーマに、外見的な部分だけでなく、内面的にもサイドから深掘りし表現している。デビュー時はひな鳥（「ピョコピョコ ウルトラ」）だった彼女が、「青い鳥」に成長して空を舞うストーリーとなっている。台湾の不思議な世界観の中で感じる鼓動、躍動感あふれる姿も収録されており、13年分の想いが詰まった1冊として仕上がっている。
モーニング娘。’24の石田亜佑美、小田さくら、牧野真莉愛が“三女神”姿に！ 『アップトゥボーイ』 | RBB TODAY
11月22日発売の『アップトゥボーイ vol.345』（ワニブックス）は、今年3度目となるハロー！プロジェクトの大特集号。モーニング娘。’24の石田亜佑美、小田さくら、牧野真莉愛が表紙と巻頭を飾る。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/22/224672.html続きを読む »
モー娘。石田亜佑美＆アンジュルム・佐々木莉佳子、『CanCam』で熱すぎる親友ぶり | RBB TODAY
モーニング娘。'21の石田亜佑美と、アンジュルムの佐々木莉佳子が発売中の『CanCam』11月号（小学館）にペアで登場している。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/09/29/192464.html?from=image-page-title続きを読む »