 元モー娘。石田亜佑美、卒業写真集電子版が10月21日より配信決定！13年の現役生活の集大成 | RBB TODAY
元モー娘。石田亜佑美、卒業写真集電子版が10月21日より配信決定！13年の現役生活の集大成

石田亜佑美 写真集『Profile.7』撮影:西條彰仁（C）ワニブックス
　21日より、モーニング娘。OG・石田亜佑美の写真集『Profile.7』（ワニブックス）の電子版が配信される。

　同写真集は、石田の卒業に先立ち、昨年10月21日に書籍として発売されたもの。「横顔」をテーマに、外見的な部分だけでなく、内面的にもサイドから深掘りし表現している。デビュー時はひな鳥（「ピョコピョコ ウルトラ」）だった彼女が、「青い鳥」に成長して空を舞うストーリーとなっている。台湾の不思議な世界観の中で感じる鼓動、躍動感あふれる姿も収録されており、13年分の想いが詰まった1冊として仕上がっている。


石田亜佑美 モーニング娘。ラスト写真集 『 Profile.7 』
￥2,200
Amazon
楽天市場
石田亜佑美 カレンダー2026
￥3,300
Amazon
楽天市場
