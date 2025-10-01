元E-girls・藤井萩花、ミュージシャン・今村怜央との離婚を報告「何も語りませんが感謝です！」 | RBB TODAY

1日、元E-girlsの藤井萩花がInstagramのストーリーズで、夫でThe John's GuerrillaやALIのボーカルを務める今村怜央との離婚を報告した。

この日、藤井は「必要なのかなとも思いましたが、 皆さまへご報告です。今年の6月に怜央さんと離婚しました！」と、6月に離婚していたことを明かした。さらに「結婚生活色々あるし2人にしかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です！ありがとうございました！」とし、理由には触れなかった。

同日、今村も自身のInstagramで藤井のストーリーズを引用し、「結婚報告は、絵本一冊、小説一冊、映画一本くらい余裕で作れるくらい言葉や笑顔が溢れるのに、離婚報告は、言葉一つ浮かんでこないくらいなかなか辛いものです。」とコメント。続けて「萩花さんや、萩花さんの家族をきっかけに応援してくれてた皆様、申し訳ないです。そして、今まで本当にありがとう。 これからもずっとありがとう。」と結んだ。

藤井は2021年1月に今村と結婚し、2022年4月に双子の男児を出産。兄はWEST.の藤井流星、妹はモデルの藤井夏恋。

※元E-girls・藤井萩花の離婚報告（藤井萩花の公式インスタグラムより）