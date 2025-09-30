中川翔子、双子出産を報告！「母子共に健康です！ 2人とも2600g越え！」 | RBB TODAY

双子妊娠の中川翔子、いよいよ入院！父の命日と重なり「守られてるって思うことにします」 | RBB TODAY
中川翔子は双子妊娠35週で入院し、父の命日と重なり守られていると感じている。
しょこたん、作家デビュー決定！ 自伝的小説『ねこのあしあと』3月27日発売 | RBB TODAY
歌手や漫画家など幅広い分野で才能で知られる中川翔子が“作家デビュー”を果たすことが明らかとなった。自伝的小説作品『ねこのあしあと』（マガジンハウス）が3月27日に発売される。
9月30日、双子を妊娠中の中川翔子が自身の公式Xを更新し、第一子・第二子（いずれも男児）となる双子の出産を報告した。
中川は2023年4月に一般男性との結婚を発表。2025年に双子妊娠を報告し、出産予定日が9月30日であると公表していた。この日、中川は隣で眠る双子とともに3ショットを公開し「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！ 母子共に健康です！ 2人とも2600g越え！ 産声もしっかりしてました」と説明した。
続けて中川は「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います 二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！ 名前を呼べるしあわせ 大好きだよ」と双子誕生の喜びをつづった。中川の出産報告に、ファンからは「無事産まれてよかった～」「おめでとうございます」「お疲れさまでした」など祝福の声が寄せられている。