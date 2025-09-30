 中川翔子、双子出産を報告！「母子共に健康です！ 2人とも2600g越え！」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

中川翔子、双子出産を報告！「母子共に健康です！ 2人とも2600g越え！」

エンタメ その他
注目記事
中川翔子【写真：竹内みちまろ】
  • 中川翔子【写真：竹内みちまろ】

双子妊娠の中川翔子、いよいよ入院！父の命日と重なり「守られてるって思うことにします」 | RBB TODAY
画像
中川翔子は双子妊娠35週で入院し、父の命日と重なり守られていると感じている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/17/236711.html続きを読む »

しょこたん、作家デビュー決定！　自伝的小説『ねこのあしあと』3月27日発売 | RBB TODAY
画像
　歌手や漫画家など幅広い分野で才能で知られる中川翔子が“作家デビュー”を果たすことが明らかとなった。自伝的小説作品『ねこのあしあと』（マガジンハウス）が3月27日に発売される。
https://rbbtoday.com/article/2014/02/17/116928.html続きを読む »

　9月30日、双子を妊娠中の中川翔子が自身の公式Xを更新し、第一子・第二子（いずれも男児）となる双子の出産を報告した。

　中川は2023年4月に一般男性との結婚を発表。2025年に双子妊娠を報告し、出産予定日が9月30日であると公表していた。この日、中川は隣で眠る双子とともに3ショットを公開し「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！ 母子共に健康です！ 2人とも2600g越え！ 産声もしっかりしてました」と説明した。

　続けて中川は「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います　二人ともギュッと指を握ってくれました　可愛すぎる、、！　名前を呼べるしあわせ　大好きだよ」と双子誕生の喜びをつづった。中川の出産報告に、ファンからは「無事産まれてよかった～」「おめでとうございます」「お疲れさまでした」など祝福の声が寄せられている。

※中川翔子の双子出産報告（中川翔子の公式Xアカウントより）


ACROSS THE WORLD (通常盤) - 中川翔子
￥1,075
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
超! しょこたん☆べすと――(°∀°)――!! (通常盤) - 中川翔子
￥2,622
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
「死ぬんじゃねーぞ!!」 いじめられている君はゼッタイ悪くない
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

中川翔子

芸能人の結婚・出産・離婚

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top