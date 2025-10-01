中川翔子、出産した双子の顔が似てなく“びっくり”「不思議なんですが、先生に改めてきいてみます」 | RBB TODAY

タレントの中川翔子が1日、自身のインスタグラムを更新。双子出産後の心境を綴るとともに、誕生したばかりの息子2人の似顔絵を公開した。

中川は2023年4月に一般男性と結婚し、2025年に双子の妊娠を公表。出産予定日だった昨日9月30日、計画帝王切開にて体重2600gの双子の男の子を無事に出産したことを報告している。

息子2人の似顔絵を投稿した中川は、「謎に全身がかゆすぎて眠れず、 絵日記 出産日からの気持ちを描きました！」と、絵日記を公開した理由を説明。絵日記では「胎盤1つだし、一卵性かと思ってたからびっくり 胎盤1つ お部屋2つの二卵性双子のようでした」と、生まれてきた双子が二卵性双生児であることを説明。顔立ちについては、長男が「キリッと系」、次男が「優しい系」だと明かした。

同日、双子が一卵性だと思っていた中川は「顔が全然似てない二人が生まれたから不思議なんですが、先生に改めてきいてみます。似てないけど一卵性、ならイラストの文字だけ描き直しときます！」と投稿。改めて医師に二卵性かを確認した中川は、「胎盤が巨大なひとつだけど癒着？くっついたあとがあるから、と卵ふたついれてるから、二卵性だと思います！だそうでした！なのでイラストの通りです。 似てないけどそれぞれ個性」と、重ねて説明した。

この投稿には、ファンから「双子なのに似てないけど、それはそれでめちゃくちゃ毎日見てて楽しいし面白いから乞うご期待！！」「しょこたんまずは母子共に健康でよかった‥ご出産おめでとうございます～」「まだ対面1日しか経ってないのに、お写真で見た双子くんにそっくりイラスト！！ 2人とも特徴捉えててすごい！」など、祝福や驚きの声が寄せられている。

※中川翔子の出産後の絵日記（中川翔子の公式Xアカウントより）