江籠裕奈、3rd写真集表紙は胸元露出のランジェリーカット「かわいくて、清楚で、でもセクシー」 | RBB TODAY

 江籠裕奈、3rd写真集表紙は胸元露出のランジェリーカット「かわいくて、清楚で、でもセクシー」
江籠裕奈、3rd写真集表紙は胸元露出のランジェリーカット「かわいくて、清楚で、でもセクシー」

江籠裕奈【写真：竹内みちまろ】
  • 江籠裕奈3rd写真集「I DO Love」　撮影／カノウリョウマ. 発売／光文社
　2023年末にSKE48を卒業しソロアイドルとして活躍中の江籠裕奈が23日、都内にて3rd写真集「I DO Love」（光文社）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

江籠裕奈【写真：竹内みちまろ】

　同作ではタイ・パタヤ近郊の美しいビーチやオーシャンフロントヴィラを中心に撮影を行った。王道グラビアを意識した笑顔弾けるカットをはじめ大胆な肌見せにも挑戦し見どころの多い内容になっている。

　江籠は「グループ卒業後初の写真集ということで、これまでの良さもありつつ新しい自分を出せていけたらいいなという思いで撮影に挑みました」と述懐。

　通常版表紙はランジェリーのホックを外して胸元を大胆に露出しているカット。「表紙もけっこうかわいくて、清楚で、でもセクシーみたいな。ちょっとドキドキするようなバランスで撮った写真がたくさん入っているところが見どころかなと思います」と声を弾ませた。

　発売前の先行公開カットでは胸元やヒップを大胆に露出している‟肌見せカット”も公開されている。「先行カットの段階からファンのみなさんをドキドキさせてしまうようなカットがたくさんあったと思います」と振り返り、「写真集にはどんな‟肌見せカット”が収録されているのですか？」と尋ねられると「私からは恥ずかしいので言えないです」とにっこり。

　ただ、「‟肌見せカット”の撮影は恥ずかしかった？」との質問には「グラビアは昔から好きだったので楽しかったです」と笑顔で答えていた。


《竹内みちまろ》

