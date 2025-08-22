日向坂46 五期生・大野愛実、無邪気な可愛らしさで魅せる | RBB TODAY

28日に発売される『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）では、「B.L.T.賞」を受賞した日向坂46五期生・大野愛実がソログラビアで登場している。

『B.L.T.2025年10月号』（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

同誌のソログラビアでは、大野の夏らしい自然を背景に無邪気な可愛らしさを捉えた。インタビューでは、自身も一人の「おひさま」（日向坂46ファンの名称）であるがゆえに自らに課してしまうハードルについて、新人らしからぬ気概で語っている。