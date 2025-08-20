日向坂46・大野愛実、夏のまぶしい制服グラビア！『アップトゥボーイ』初登場＆初表紙を飾る | RBB TODAY

22日に『アップトゥボーイ』vol.354（ワニブックス）が発売される。表紙を飾るのは日向坂46五期生の大野愛実。今回が初登場にして初表紙に抜擢された。

表紙・大野愛実（日向坂46）『アップトゥボーイ』vol.354（C）ワニブックス

同誌では「王道の夏休み」をテーマに、大野の透明感と凛々しさを詰め込んだ20ページの大ボリューム撮り下ろしグラビアを掲載。夏の景色と彼女の自然体な魅力が重なり合い、映画のワンシーンを切り取ったようなグラビアに仕上がった。

裏表紙・中川智尋（櫻坂 46）『アップトゥボーイ』vol.354（C）ワニブックス

裏表紙には、25年春に櫻坂46に加入したばかりの四期生・中川智尋が初登場。まだあどけなさの残る初々しさと、目を奪われるほどの凛とした佇まいを10ページで切り取っている。

ポスター裏・大野愛実（日向坂46）『アップトゥボーイ』vol.354（C）ワニブックス

今回は付録として、大野愛実のB3サイズポスター1種が付属される。