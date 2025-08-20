日向坂46・大野愛実、夏のまぶしい制服グラビア！『アップトゥボーイ』初登場＆初表紙を飾る | RBB TODAY

日向坂46、15thシングル『お願いバッハ！』ジャケットアートワーク公開！テーマは「Voyage of us」 | RBB TODAY
日向坂46の新シングル「お願いバッハ！」のジャケットが公開され、全国ツアーも決定した。
日向坂46・藤嶌果歩、“新たな船出”で見せた眩しい笑顔！『グラビアチャンピオン』本日発売 | RBB TODAY
日向坂46の藤嶌果歩が初表紙を飾るグラビア雑誌「グラビアチャンピオン」Vol.9が7月31日発売。
22日に『アップトゥボーイ』vol.354（ワニブックス）が発売される。表紙を飾るのは日向坂46五期生の大野愛実。今回が初登場にして初表紙に抜擢された。
同誌では「王道の夏休み」をテーマに、大野の透明感と凛々しさを詰め込んだ20ページの大ボリューム撮り下ろしグラビアを掲載。夏の景色と彼女の自然体な魅力が重なり合い、映画のワンシーンを切り取ったようなグラビアに仕上がった。
裏表紙には、25年春に櫻坂46に加入したばかりの四期生・中川智尋が初登場。まだあどけなさの残る初々しさと、目を奪われるほどの凛とした佇まいを10ページで切り取っている。
今回は付録として、大野愛実のB3サイズポスター1種が付属される。
