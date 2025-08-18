 女子プロレスラー・青野未来＆天麗皇希、キュートなランジェリー姿に挑戦！グラビア写真集を同時発売 | RBB TODAY
女子プロレスラー・青野未来＆天麗皇希、キュートなランジェリー姿に挑戦！グラビア写真集を同時発売

青野未来デジタル写真集『Brilliant Smile』天麗皇希デジタル写真集『煌めくアメジスト』（C）小学館
　18日、女子プロレス団体「マリーゴールド」を牽引するトップ選手2人によるグラビア電子写真集、青野未来の『Brilliant Smile』と天麗皇希の『煌めくアメジスト』が小学館から同時発売された。

青野未来デジタル写真集『Brilliant Smile』（C）小学館

　青野は1990年生まれの34歳。2017年にアクトレスガールズでプロレスデビューし、2024年に新団体・マリーゴールドへ移籍した。現在は映画やテレビ番組、グラビアへの出演など活動の幅を広げている。一方、天麗はストリートダンサーや舞台女優としてののキャリアを持ち、2021年にアクトレスガールズでプロレスデビュー。2024年にマリーゴールドへ移籍した。170cmの長身で、エース候補として期待されている。

天麗皇希デジタル写真集『煌めくアメジスト』（C）小学館

　両選手はビーチでの水着姿、ベッドルームでのランジェリー姿、シャワーシーンなど、リング上の凛々しい勇姿とは異なるセクシーでキュートな一面を披露する。各写真集はいずれも全67ページ。今年4月1日配信のデジタル雑誌『sabra』3号に掲載され話題となったグラビアに、未公開カットを加えた内容となっている。

　青野は今回の写真集発売に際し「レスラーとは違う一面をお見せできたらと思っています。グラビアを通して『青野未来』という存在とプロレスに少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです」とコメント。天麗は「グラビアはあまり経験がないのですが、様々なシチュエーションで衣装を着られたのが楽しかったです」とつづった。


《アルファ村上》

