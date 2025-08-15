“ひんやり抹茶蜜かき氷”から“近江牛ステーキ重”まで！東武池袋で西日本グルメが大集結 | RBB TODAY

東武百貨店池袋本店で8月14日から19日まで「滋賀・京都・福井・大阪展」が開催されている。同展では、かき氷やわらび餅をはじめとするひんやり涼スイーツと、お肉や鯖を使ったスタミナグルメを提供する。東武限定のお弁当を2種類販売するほか、鯖寿司も初出店を含む4店舗で展開される。

涼スイーツでは、叶匠寿庵の「石餅かき氷」（801円）が登場。石山寺店名物の「石餅」をのせたかき氷で、特製の濃厚な抹茶蜜、氷になじみやすいように特別に炊いたつぶ餡、口どけの良い氷が楽しめる。

福寿園の「抹茶ラテアイスフロート」（770円）は各日数量限定で、抹茶ラテに抹茶アイスクリーム、かわいい手まり麩とあずきをトッピング。宇治抹茶を使用したお茶屋の冷たいドリンクだ。

「抹茶ラテアイスフロート」イートイン770円(1杯)

京だんご藤菜美では「わらび餅3色詰合せ」（1301円）を販売。国産大豆の皮むききな粉、宇治抹茶、波照間の黒糖の3種類それぞれが味わい深い逸品となっている。

写真奥：「茶の露 ほろり」401円(1個) 写真手前：「わらび餅3色詰合せ」1,301円 (1折/きなこ、抹茶、黒糖)

スタミナグルメでは、近江牛の千成亭が東武限定品「近江牛ステーキ重」（2970円）を各日販売予定50点で提供。サーロインの口に広がるうま味となめらか食感が楽しめる一折だ。

「近江牛ステーキ重」2,970円(1折)

大徳寺さいき家は実演で「うな玉・黒毛和牛すき焼き弁当」（2484円）を販売。国産鰻と黒毛和牛すき焼き、ふんわり柔らかな京だし巻きのお弁当となっている。

「うな玉・黒毛和牛すき焼き弁当」2,484円(1折)

本家第一旭は東武限定品「三種のチャーシュー麺」（1650円）を提供。老舗の行列が出来るラーメン店が出店し、国産チャーシューたっぷりの東武限定スタミナラーメンを味わえる。

「三種のチャーシュー麺」1,650円(1杯)

鯖街道の味では、小浜と京都をつなぐ4つのルートで鯖が最も多く運ばれたことから「鯖街道」と呼ばれるようになった。そのルートである滋賀・京都・福井の鯖の棒寿司や焼き鯖寿司を紹介する。

団十郎は滋賀から初出店で「鯖の海苔巻き」（918円）と「さば押し寿司」（1620円）を販売。京都御室佐近は「京の鯖寿し」（1782円）、一乃松は福井から「焼鯖寿し」（1431円）を提供する。

「鯖の海苔巻き」 918円(4切入)「さば押し寿司」 1,620円(6切入)

「京の鯖寿し」1,782円(昆布有・無/4切ずつ)

「焼鯖寿し」1,431円(1本)

大阪グルメでは、たこ焼き発祥の店大阪玉出会津屋が実演で「元祖たこ焼き」（701円）を販売。いかやきやまげんは実演で「大阪名物！玉子入りいかやきねぎ入り」（432円）、宝隆丸は実演で「串揚げおまかせ10本セット」（1620円）を各日販売予定30点で提供する。

「元祖たこ焼き」701円(12個入)

「大阪名物！玉子入りいかやきねぎ入り」(ソース味・醤油味)432円(1枚)

「串揚げおまかせ10本セット」1,620円(10本入)

同展は東武百貨店池袋本店8階催事場で、営業時間は午前10時から午後7時まで。お食事処・イートインは閉店30分前がラストオーダーとなる。