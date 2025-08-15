磯山さやか、大人可愛いビキニショット！豊満美ボディ披露 | RBB TODAY

12月5日、磯山さやかのデビュー25周年を記念した『デビュー25周年写真集 豪華版』（講談社）が発売される。発売に先立ち、新たに先行カット2枚が公開された。

磯山さやか『デビュー25周年写真集』©須藤敬一/講談社

同作は、前作『and more』から2年ぶりとなる最新写真集で、「いつまでも色褪せることのないキューティー&ビューティー」をテーマに制作された。撮影はオーストラリア・ケアンズ。笑顔弾けるキュートなビキニ、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー、写真集ならではの大胆ショットまで、多彩な姿が収められている。

10月22日発売の通常版に続く豪華版では、写真集本体に加え、アクリルフィギュアスタンド、グラビアヒストリーPHOTO BOOK、オーディオコメンタリー、豪華版専用カバー、サイン入りフォトカードの5つのプレミアム付録が同梱される。