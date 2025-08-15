磯山さやか、大人可愛いビキニショット！豊満美ボディ披露 | RBB TODAY

磯山さやかの“41歳とは思えない”水着姿も収録！デビュー25周年記念写真集が発売決定 | RBB TODAY
磯山さやかのデビュー25周年記念写真集がオーストラリアで撮影され、笑顔や艶やかな姿を収めて10月に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/08/234689.html
磯山さやか写真集『and more』、異例のロングセールスで4刷決定！ 大胆なビキニやランジェリー姿で話題に | RBB TODAY
磯山さやかの写真集『and more』（講談社）が、発売から1年を経て4刷が決定した。同写真集は昨年10月20日の刊行以来、異例のロングセールスを記録している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/29/224090.html
12月5日、磯山さやかのデビュー25周年を記念した『デビュー25周年写真集 豪華版』（講談社）が発売される。発売に先立ち、新たに先行カット2枚が公開された。
同作は、前作『and more』から2年ぶりとなる最新写真集で、「いつまでも色褪せることのないキューティー&ビューティー」をテーマに制作された。撮影はオーストラリア・ケアンズ。笑顔弾けるキュートなビキニ、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー、写真集ならではの大胆ショットまで、多彩な姿が収められている。
10月22日発売の通常版に続く豪華版では、写真集本体に加え、アクリルフィギュアスタンド、グラビアヒストリーPHOTO BOOK、オーディオコメンタリー、豪華版専用カバー、サイン入りフォトカードの5つのプレミアム付録が同梱される。