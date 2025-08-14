鎌倉初の油そば専門店が誕生！北鎌倉おむすび庵、朝食屋と油そば屋を新規オープン | RBB TODAY

北鎌倉おむすび庵が、鎌倉の予約制・懐石料理「陳走かねこ」にて、新たに朝食屋と油そば屋を8月よりオープンした。

あさげ馳走かねこ

今回、鎌倉の予約制の懐石料理店「陳走かねこ」の店舗を活用し、朝・昼の時間帯に朝食と油そばの店を新たに開業した。朝営業は「あさげ陳走かねこ」として行い、地産地消はもとより、お米はおむすび庵でも使用している新潟・上越の柿崎米を土鍋で炊き上げる。干物は小田原・山市干物専門店の自家製品を中心に、昔ながらの手造り干物が用意される。

「あさげ陳走かねこ」のメニューは、あさげ陳走かねこ厳選素材の干物定食（炊き立てご飯、小鉢二品、けんちん汁、香の物）で真鯵1300円、銀鯖1700円、鯵1700円。手作りおばんさい500円より、その他一品料理もある。

あさげ馳走かねこ 厳選素材の干物定食

昼営業は「まぜ蕎麦 陳走かねこ」として、鎌倉駅周辺では初の油そば専門店を展開する。「まぜ蕎麦 陳走かねこ」のメニューは、陳走かねこのあえ蕎麦800円。トッピングは温野菜のガリバタ和え300円、梅・オクラ・やまいも300円、自家製薬膳キーマカレー500円、主力の全部のせ600円。季節限定で冷やし中華も提供する。

季節限定 冷やし中華

あさげ陳走かねこの営業時間は8:00-11:00、まぜ蕎麦陳走かねこの営業時間は11:30-15:00だ。